أسعار الغرف الفندقية في إسطنبول والقاهرة تصل لأعلى مستوى في 5 أعوام

ويواصل المسافرون السعوديون الاستمتاع بالرفاهية عبر تجارب متعددة، واختيار إقامتهم في أماكن فاخرة بتفضيل فنادق خمس نجوم، مثَّلت ما يقارب 50 % من حجوزات الفنادق هذا الصيف؛ فمع عودة الأشخاص إلى السفر فإنهم قرروا إنفاق المزيد من الأموال للحصول على تجارب ذات مغزى؛ فقد ارتفع متوسط قيم الطلبات للحجوزات بنسبة 66 % للفنادق و19 % للرحلات الجوية مقارنة بموسم الصيف في عام 2019.