أسعار الغرف الفندقية في إسطنبول والقاهرة تصل لأعلى مستوى في 5 أعوام

واصلت أسعار الغرف الفندقية ارتفاعها في مدن الشرق الأوسط بشكل عام وجاءت إسطنبول والقاهرة كأعلى مدن ومناطق في تصاعد الأسعار خلال خمسة أعوام.
وفي موقع "بوكيننج " الأشهر عالمياً في حجز الغرف الفندقية وصل سعر الغرفة الواحدة في فندق خمس نجوم إلى 2000 ريال بما يعادل "600 دولار أمريكي"، فيما بلغ سعر الغرفة بالقاهرة إلى 2100 ريال سعودي بما يقارب 630 دولاراً أمريكياً "وهو أعلى معدل سعري خلال الفترة الماضية.
وكشف مؤشر حجوزات سفر الأفراد في السعودية في يونيو 2022 تجاوز حجم الحجوزات مستويات ما قبل تفشي الوباء في يونيو 2019 بنسبة 28 %.
وتفصيلاً، يشير النمو في الحجوزات إلى إقبال قوي لسفر الأفراد بعد إزالة قيود السفر في مختلف أنحاء العالم؛ إذ كشفت البيانات التي تم جمعها من منصات الحجز متعددة القنوات الخاصة بالمسافر عن سلوكيات الحجز للمسافرين السعوديين لفترة الصيف لعام 2022.
ويواصل المسافرون السعوديون الاستمتاع بالرفاهية عبر تجارب متعددة، واختيار إقامتهم في أماكن فاخرة بتفضيل فنادق خمس نجوم، مثَّلت ما يقارب 50 % من حجوزات الفنادق هذا الصيف؛ فمع عودة الأشخاص إلى السفر فإنهم قرروا إنفاق المزيد من الأموال للحصول على تجارب ذات مغزى؛ فقد ارتفع متوسط قيم الطلبات للحجوزات بنسبة 66 % للفنادق و19 % للرحلات الجوية مقارنة بموسم الصيف في عام 2019.