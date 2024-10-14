العلي: 27% من المسافرين الإماراتيين للخارج توجهوا للسعودية في عام 2023
أكد عمر العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة نيرفانا القابضة للسياحة والخدمات اللوجستية بأبوظبي، أن تقرير الأثر الاقتصادي لقطاع السفر والسياحة الصادر عن مجلس السفر والسياحة العالمي كشف عن أن أكثر الوجهات طلباً للسفر إليها من سكان الإمارات عام 2023 هي المملكة العربية السعودية، والتي تعد الوجهة الأولى الأكثر طلباً من سكان الإمارات للسفر بنسبة 27%، يليها السوق العُماني بنسبة 13%، ثم المملكة المتحدة بنسبة 11%، تليها فرنسا بنسبة 6%، ثم إيطاليا بنسبة 4%.
وأوضح العلي أن الإمارات تعد واحدة من الدول الأكثر إنفاقاً على السفر للخارج بسبب النمو الملحوظ للإقبال على السفر بين سكان الدولة وقوة جواز السفر الإماراتي الذي يتيح السفر إلى 180 دولة دون تأشيرة مسبقة.
وبحسب توقعات مجلس السفر العالمي، فقد ارتفع إجمالي إنفاق سكان الإمارات على السفر إلى الخارج خلال العام الجاري إلى 119.9 مليار درهم، من 115.7 مليار درهم في العام الماضي، بنمو 3.6%.
وأشار التقرير إلى قائمة الدول الأكثر إنفاقاً من سكانها على السفر للخارج، حيث جاءت الولايات المتحدة الأميركية في المرتبة الأولى، تليها الصين، ثم المملكة المتحدة، تليها ألمانيا، ثم فرنسا، تليها كندا، ثم إيطاليا، ثم إسبانيا، بعدها إيران، ثم أستراليا، بعدها روسيا، تليها الهند، ثم الإمارات.
وحقق جواز السفر الإماراتي مرتبة متقدمة من حيث القوة، حيث بإمكان المواطن دخول 180 دولة، منها 127 دولة بلا تأشيرة مسبقة، و53 دولة بتأشيرة إلكترونية أو لدى الوصول إلى المطار، وفق تصنيف مؤشر «باسبورت إندكس» التابع لشركة «آرتون كابيتال للاستشارات المالية».