العلي: 27% من المسافرين الإماراتيين للخارج توجهوا للسعودية في عام 2023

وأشار التقرير إلى قائمة الدول الأكثر إنفاقاً من سكانها على السفر للخارج، حيث جاءت الولايات المتحدة الأميركية في المرتبة الأولى، تليها الصين، ثم المملكة المتحدة، تليها ألمانيا، ثم فرنسا، تليها كندا، ثم إيطاليا، ثم إسبانيا، بعدها إيران، ثم أستراليا، بعدها روسيا، تليها الهند، ثم الإمارات.