إياتا: 48 طائرة جديدة دخلت الخدمة في الشرق الأوسط وأكثرها في دول الخليج

وأشار التقرير إلى أن انتعاش حركة الركاب كان قويًّا بالنسبة لشركات الطيران في الشرق الأوسط، بنسبة "31.4%" خلال الربع الثاني من عام 2023، وعلى أساس سنوي 2022؛ حيث تفوّقت منطقة الشرق الأوسط على التعافي العالمي في إجمالي عدد الركاب مع الاستمرار في الاتجاه التصاعدي؛ ما يشير إلى الطلب المستمرّ، وبلغت السعة المتاحة لشركات الطيران في المنطقة سجلت زيادة بنسبة "24.6%" خلال الربع الثاني من العام الجاري.