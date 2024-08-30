بالصور.. أفضل 5 فنادق فاخرة اختارها السعوديون بالقاهرة عام 2024

وكشف "القاضي" أسباب النمو السياحي السعودي في مصر، لافتاً إلى أنه يعود إلى قرب المسافة الجغرافية، حيث يسهل على السياح السعوديين الوصول إلى مصر في وقت قصير، وكذلك التشابه الثقافي والديني، حيث يجد السياح السعوديون في مصر بيئة ثقافية ودينية قريبة إليهم، وأيضاً التنوع السياحي، حيث تقدم مصر مجموعة واسعة من الوجهات السياحية التي تلبي مختلف الأذواق، بالإضافة إلى التسهيلات المقدمة للسياح، حيث تعمل الحكومة المصرية على تسهيل إجراءات دخول السياح السعوديين وتقديم خدمات متميزة لهم.