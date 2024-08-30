بالصور.. أفضل 5 فنادق فاخرة اختارها السعوديون بالقاهرة عام 2024

تصدرت المملكة العربية السعودية قائمة الدول المصدرة للسياح إلى مصر خلال الفترة الأخيرة، متجاوزة بذلك دولاً أخرى كانت تحتل المراكز الأولى في السابق.
ووفقاً لتصريحات رئيس الهيئة المصرية العامة للسياحة عمرو القاضي، فإن السياحة السعودية تشهد نمواً متسارعاً في مصر، مشيراً إلى أن المملكة العربية السعودية تعد ثالث أكبر مصدّر للسياحة إلى مصر، بعد ألمانيا وروسيا، مما يعكس قوة العلاقات السياحية بين البلدين وأهمية السوق السعودي في دعم القطاع السياحي المصري.
وكشف "القاضي" أسباب النمو السياحي السعودي في مصر، لافتاً إلى أنه يعود إلى قرب المسافة الجغرافية، حيث يسهل على السياح السعوديين الوصول إلى مصر في وقت قصير، وكذلك التشابه الثقافي والديني، حيث يجد السياح السعوديون في مصر بيئة ثقافية ودينية قريبة إليهم، وأيضاً التنوع السياحي، حيث تقدم مصر مجموعة واسعة من الوجهات السياحية التي تلبي مختلف الأذواق، بالإضافة إلى التسهيلات المقدمة للسياح، حيث تعمل الحكومة المصرية على تسهيل إجراءات دخول السياح السعوديين وتقديم خدمات متميزة لهم.
وتعد القاهرة أهم وجهة سياحية للسعوديين في مصر وخاصة النيل والتجمعات السكانية الجديدة مثل مدينة الشيخ زايد واكتوبر والتجمع الخامس ومدينتي، خاصة في ظل ما تتميز به من طقس معتدل وفنادق فاخرة تقدم أفضل أنواع الضيافة للسياح السعوديين.
وقد اختار أغلب السياح السعوديين خمسة فنادق فاخرة بالقاهرة للإقامة فيها.
تصدّر الفندق الجديد طلبات أغلب السياح السعوديين، وهو ضمن العلامات الفاخرة لشركة ماريوت العالمية، يقع على ضفاف نهر النيل، ويتميز بالخدمة المصممة حسب الطلب، والتصميم المبتكر، والتجارب الرائعة إلى قلب القاهرة.
كما توفر غرف الضيوف والأجنحة الأنيقة والشقق الفندقية الفاخرة البالغ عددها 362 وحدة، إقامة فاخرة ووسائل راحة استثنائية وإطلالات بانورامية على نهر النيل ومصر القديمة من خلال النوافذ الممتدة من الأرض حتى السقف التي تتميز بها الغرف، ويعد الفندق من أفضل الوجهات للعائلات السعودية ويقدم الفندق خدمة المساعد الشخصي الإلكترونية، حيث يمكن للضيوف الاتصال بالمساعد الشخصي من خلال تطبيق إلكتروني
ويتميز اللوبي بطرازه العريق في مطعم واتر جاردن الذي يتمتع بتصميماته الداخلية المصرية الأصيلة، ويعد مقصداً للتجمع لكل من النجوم العالميين ومطعم لازيزا يقدم المأكولات الإيطالية الأصيلة، كما يطل على المناظر البانورامية لنهر النيل ومطعم تيانما للمأكولات السنغافورية المميزة، حيث تتمتع عناصر القائمة بمزيج معاصر من أفضل المأكولات في سنغافورة والصين والهند
يقع فندق فورسيزونز القاهرة "الفرست مول" على بعد 10 دقائق بالسيارة من القاهرة ويبعد مسافة 20 كم عن مطار القاهرة الدولي.
يتميز "الفوزرسيزونز الفرست مول"، بالتطور والأناقة والفخامة، بالإضافة إلى موقعه الذي يذهب بك إلى كل مكان في أكبر مدينة عربية.
وأهم ما يميز الفورسيزونز القاهرة الاهتمام بأدق التفاصيل بالهندسة المعمارية الممتعة والمفروشات الفنية، فضلاً عن الديكورات المميزة لخلق مساحة خاصة للفندق، كما أن التصميم النموذجي ذو طابع عصري وأنيق ليكون نقطة انطلاق رائعة لاستكشاف بقية المدينة.
وهنا يكشف "فورسيزونز القاهرة" عن أهم مميزاته وسط مجمع الفرست مول المرموق في قلب الجيزة -عاصمة الحضارة المصرية- وأمام نهر النيل العظيم وخلفه أعجوبة من عجائب العالم القديمة يتوسط الفندق الفاخر أهم مواقع القاهرة الحديثة والقديمة على حد سواء.
يتضمن فندق الفورسيزونز القاهرة 212 غرفة فاخرة وواسعة، و50 جناحاً فخماً مخصصاً لإقامة لا تُنسى في القاهرة تزخر بأصالة الضيافة المصرية العريقة.
وربما تجد الجميع في هذا الفندق الفاخر ينتظرك ليخدمك بلباقة والابتسامة المصرية المميزة بداية من موظفي الاستقبال الودودين إلى موظفي خدمة الضيوف المتفانين، ويتمتع الجميع بروح جميلة تضفي على إقامتك السعادة في هذا الفندق الراقي.
يعد أقرب فندق إلى مطار القاهرة ويقع هذا الفندق الفاخر المصنف 5 نجوم بجوار مركز سيتي ستارز للتسوق، ويضم 10 مطاعم متنوعة بالإضافة إلى امتلاكه أحد أكبر المراكز التجارية والسينما والتسوق وغيرها في القاهرة على الإطلاق.
يوفر إنتركونتيننتال سيتي ستارز القاهرة خيارات متعددة لتناول الطعام تشمل الأطباق اليابانية في مطعم شوجن والمأكولات اللبنانية اللذيذة في مطعم فيروز والمأكولات الإيطالية التقليدية في مطعم مايسترو والمأكولات المصرية الأصيلة في مطعم الخال
يمتلك الفندق ذو الطراز التايلاندي الفاخر مجموعة من البحيرات والمساحات الخضراء في مدينة القاهرة فندق "دوسيت تاني ليك فيو" القاهرة يقع على بعد 20 دقيقة فقط من مطار القاهرة الدولي بالتجمع الخامس، ويتميز بتصميمه الفريد والمستوحى من التصميم التايلاندي التقليدي، والذي يجلب أجواء بانكوك إلى قلب القاهرة الجديدة حيث يقع هذا الفندق، ويوفر هذا الفندق الذي يشتهر بأنه وجهة مفضلة لقضاء العطلات الرومانسية في القاهرة، وحدات إقامة أنيقة، وثلاثة حمامات سباحة ويعد أيضاً خياراً رائعاً للعائلات والأصدقاء والمسافرين الذين يبحثون عن إقامة مريحة في أجواء من الفخامة والرفاهية.
إحدى العلامات التجارية الفندقية الفاخرة التابعة لشركة هيلتون، ويتميز بطرازه المعماري المميز، أجواء أنيقة وتجارب استثنائية تلبي متطلبات الضيوف واحتياجاتهم من قلب القاهرة، فيوفّر ملاذاً راقياً وواحة من الهدوء وسط حدائق نباتية ساحرة تتيح للضيوف اقامة فاخرة ومليئة بالاسترخاء بعيداً عن صخب وسط المدينة وضوضائها.
يقع في حي مصر الجديدة الراقي على بعد دقائق معدودة من مطار القاهرة الدولي حيث الوصول بسهولة إلى أبرز المعالم السياحية وكذلك المتحف المصري الكبير، كما أن الفندق يقع على مسافة قريبة من العاصمة الإدارية الجديدة التي تعتبر مجتمعاً حضارياً جديداً يضم مقارّ حكومية، ومجمّعات سكنية بالإضافة إلى مراكز تجارية وثقافية.
استوحيَ ديكور الفندق الذي تولّت شركة أدريان باربوزا ديزاين المتمركزة في لندن تصميمه، من حقبة الآرت ديكو، فيما تتخلّله لمسات من الفنون الفرعونية مع لوحات من الألوان الهادئة التي تطغى عليها درجات الأخضر والأزرق الغنية، وألوان خشبية دافئة مستوحاة من الطبيعة.