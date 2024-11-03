منتجعات البارون تشارك في "سوق السفر" بلندن وتكشف عن فنادقها الجديدة في أفريقيا

تشارك مجموعة فنادق ومنتجعات البارون في معرض سوق السفر العالمي بلندن 2024 في مركز إكسل لندن من 5 إلى 7 نوفمبر الجاري.
ويُعَدّ هذا الحدث من أبرز الفعاليات في صناعة السفر، حيث يجمع آلاف المختصين في مجال السياحة من أكثر من 180 دولة.
وتشهد دورة هذا العام -وهي الرابعة والأربعون- توسعًا كبيرًا مع حضور العديد من الوجهات الجديدة والشركات من قطاعات متنوعة، مثل الفنادق والتكنولوجيا والضيافة، بالإضافة إلى منطقة مخصصة لعرض التجارب السياحية الجديدة.
وتكشف مجموعة البارون العالمية عن فنادقها الجديدة "بارون كاسكيد" شرم الشيخ و"بارون زنجبار" بجمهورية تنزانيا بوسط افريقيا
وتعلن المجموعة عن التوسعات الجديدة مستهدفة افتتاح 2500 غرفة في مدينة الغردقه المصرية على ساحل البحر الأحمر و1000 غرفة في مدينة شرم الشيخ و300 غرفة وجناح في زنجبار، وذلك لإفساح المجال وتلبية احتياجات ضيوفها من منطقة الخليج وكافة أنحاء العالم لاختبار المزيد من خدماتها الفاخرة.
كما تستقبل المجموعة ضيوفها السعوديين لقضاء إجازة نهاية الفصل الدراسي الأول التى تبدا من7 – 17 نوفمبر الجاري.
وتعدّ فنادق المجموعة الفاخرة في البحر الأحمر الوجهة المفضلة للسائح السعودي لقضاء عطلة نهاية الفصل الدراسي الأول، حيث يجد فيها كل حفاوة وترحاب وتمنحهم تجربة سياحية لا تنسى.
تقدم المجموعة العديد من المميزات الحصرية والعروض الترفيهية اليومية والحفلات الاستثنائية للعائلات والأطفال والكبار لقضاء عطلة لا تنسى عن طريق الحجز المباشر من موقعهم