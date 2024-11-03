منتجعات البارون تشارك في "سوق السفر" بلندن وتكشف عن فنادقها الجديدة في أفريقيا

وتشهد دورة هذا العام -وهي الرابعة والأربعون- توسعًا كبيرًا مع حضور العديد من الوجهات الجديدة والشركات من قطاعات متنوعة، مثل الفنادق والتكنولوجيا والضيافة، بالإضافة إلى منطقة مخصصة لعرض التجارب السياحية الجديدة.