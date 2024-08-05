أبناء المملكة دائمًا في الصدارة.. 755 ألف سعودي إلى قطر في 6 أشهر

سجّلت قطر زيادة سنوية بنسبة 28% في أعداد الزوار؛ لتصل إلى 2.6 مليون زائر دولي في النصف الأول من عام 2024.
وتصدرت السعودية في عدد الزوار؛ إذ ساهمت بنحو 29% من إجمالي عدد الوافدين مع 755 ألف زائر.
ووصل إلى قطر مليونان و639 ألف زائر دولي، 51% منهم عن طريق الجو، و40% عن طريق البر، و9% عن طريق البحر.
وحلت الهند في المركز الثاني بنسبة 8% من الوافدين، والبحرين بنسبة 5%، وبريطانيا والكويت وعُمان وألمانيا بنسبة 4% لكل منها، والولايات المتحدة والإمارات بنسبة 3% لكل منهما، وإيطاليا بنسبة 2%.
ومن إجمالي الوافدين شكلت دول مجلس التعاون الخليجي 43%، وهي زيادة كبيرة، تزيد على 151% مقارنة بالوافدين من دول مجلس التعاون الخليجي قبل فترة انتشار فيروس كورونا.
واستمر الطلب على الغرف الفندقية في تسجيل زيادات كبيرة خلال النصف الأول؛ ما أدى إلى زيادة معدلات الإشغال.