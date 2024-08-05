سياحة

أبناء المملكة دائمًا في الصدارة.. 755 ألف سعودي إلى قطر في 6 أشهر

تسجيل ارتفاعات كبيرة بأعداد الغرف الفندقية ما أدى لزيادة معدلات الإشغال
أبناء المملكة دائمًا في الصدارة.. 755 ألف سعودي إلى قطر في 6 أشهر

سجّلت قطر زيادة سنوية بنسبة 28% في أعداد الزوار؛ لتصل إلى 2.6 مليون زائر دولي في النصف الأول من عام 2024.

وتصدرت السعودية في عدد الزوار؛ إذ ساهمت بنحو 29% من إجمالي عدد الوافدين مع 755 ألف زائر.

ووصل إلى قطر مليونان و639 ألف زائر دولي، 51% منهم عن طريق الجو، و40% عن طريق البر، و9% عن طريق البحر.

وحلت الهند في المركز الثاني بنسبة 8% من الوافدين، والبحرين بنسبة 5%، وبريطانيا والكويت وعُمان وألمانيا بنسبة 4% لكل منها، والولايات المتحدة والإمارات بنسبة 3% لكل منهما، وإيطاليا بنسبة 2%.

ومن إجمالي الوافدين شكلت دول مجلس التعاون الخليجي 43%، وهي زيادة كبيرة، تزيد على 151% مقارنة بالوافدين من دول مجلس التعاون الخليجي قبل فترة انتشار فيروس كورونا.

واستمر الطلب على الغرف الفندقية في تسجيل زيادات كبيرة خلال النصف الأول؛ ما أدى إلى زيادة معدلات الإشغال.

قطر
السياح السعوديون

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