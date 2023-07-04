تعرّف على ترتيب المملكة ودول الخليج في مؤشر التنافسية العالمية.. إنجاز وتقدّم

وجاءت دولة الإمارات الأولى عربياً والعاشرة عالمياً، ثم جاءت قطر في المركز الثاني عربياً والثاني عشر عالمياً بعد أن تقدمت 6 مراتب، فيما حلّت المملكة العربية السعودية في المركز الثالث عربياً والسابع عشر عالمياً، متقدمةً من المركز الرابع والعشرين، بينما حلّت البحرين في المرتبة الرابعة عربياً وفي المركز الخامس والعشرين عالمياً، تلتها الكويت التي تدخل التقرير لأول مرة في المرتبة السادسة عربياً، وفي المركز الثامن والثلاثين عالمياً، أما الأردن فجاءت في المرتبة الرابعة والخمسين عالمياً.