رقم قياسي غير مسبوق... المطارات السعودية نقلت 135 مليون مسافر في 2025

اختتمت المطارات السعودية عام 2025 بأداء تاريخي غير مسبوق، بعد أن بلغ إجمالي عدد المسافرين عبر الرحلات الداخلية والدولية نحو 135 مليون راكب، في أعلى رقم سنوي تشهده المملكة منذ انطلاق قطاع الطيران المدني الحديث، بما يعكس تسارع النمو في الحركة الجوية وترسّخ مكانة السعودية كمحور إقليمي وعالمي للنقل الجوي.
ويأتي هذا الإنجاز امتدادًا للزخم الذي حققه القطاع خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، والتي شهدت نقل أكثر من 103 ملايين مسافر، مع استمرار النمو خلال الربع الأخير بوتيرة أعلى، مدعومًا بموسم العمرة وارتفاع الطلب على السفر الدولي، إلى جانب التوسع المستمر في شبكة الوجهات.
وتُظهر التقديرات، استنادًا إلى الأداء التشغيلي لعام 2024 الذي سجّل نحو 128 مليون مسافر، أن القطاع واصل نموه في 2025 بمعدل يقارب 9%، ليصل إلى حاجز 135 مليون راكب بنهاية ديسمبر، في مؤشر واضح على انتقال قطاع الطيران من مرحلة التعافي إلى مرحلة النمو القياسي المستدام.
وساهمت الجهود التنظيمية والتشغيلية في دعم هذا الأداء، عبر رفع كفاءة التشغيل وتحسين جودة الخدمات بالمطارات، ودعم خطط التوسع لشركات الطيران الوطنية، بما يواكب مستهدفات التحول الوطني ويعزز تنافسية المطارات السعودية.
وشهدت المطارات الرئيسة في المملكة، وفي مقدمتها مطارات الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة، نموًا ملحوظًا في أعداد المسافرين، مدعومة بتوسعات البنية التحتية وافتتاح صالات جديدة ورفع الطاقة الاستيعابية، ما انعكس على تحسين تجربة المسافر وتقليص أوقات الانتظار.
وعلى مستوى الناقلات الجوية، واصلت شركات الطيران السعودية تعزيز حصتها من الحركة الجوية، مستفيدة من الطلب المتنامي على الرحلات الداخلية، والزيادة في الرحلات الدولية المباشرة إلى وجهات إقليمية وعالمية، بالتوازي مع دخول طائرات جديدة إلى الخدمة وتكثيف الجداول التشغيلية خلال مواسم الذروة.
ويعكس هذا الأداء القياسي الدور المتنامي لقطاع الطيران في دعم الاقتصاد الوطني، وتحفيز قطاعات السياحة والتجارة والخدمات اللوجستية، لا سيما مع تنامي حركة السياحة الوافدة وتزايد أعداد المسافرين لأغراض الأعمال والمؤتمرات والفعاليات الكبرى التي استضافتها المملكة خلال العام.
كما ينسجم هذا النمو مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تضع قطاع الطيران في صدارة محركات النمو، عبر تحويل المملكة إلى منصة ربط عالمية بين القارات الثلاث، ورفع الطاقة الاستيعابية للمطارات إلى مستويات غير مسبوقة خلال السنوات المقبلة.
وبهذا الرقم القياسي، تختتم المطارات السعودية عام 2025 بإنجاز نوعي يعزز ثقة المستثمرين والمسافرين في مستقبل قطاع الطيران بالمملكة، ويمهّد لمرحلة جديدة من النمو المتسارع خلال الأعوام القادمة.