رقم قياسي غير مسبوق... المطارات السعودية نقلت 135 مليون مسافر في 2025

ويأتي هذا الإنجاز امتدادًا للزخم الذي حققه القطاع خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، والتي شهدت نقل أكثر من 103 ملايين مسافر، مع استمرار النمو خلال الربع الأخير بوتيرة أعلى، مدعومًا بموسم العمرة وارتفاع الطلب على السفر الدولي، إلى جانب التوسع المستمر في شبكة الوجهات.