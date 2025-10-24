تزامنًا مع تدشين خط جدة – موسكو.. القنصل الروسي: إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول إلى روسيا مطلع 2026

وأوضح أباكاروف أن هذا الخط الجوي سيعزز الربط السياحي والتجاري بين البلدين، وسيفتح آفاقًا أوسع للسفر والاستثمار، مشيرًا إلى أن عدد السعوديين الذين زاروا روسيا بلغ نحو 15 ألفًا في عام 2023، وارتفع إلى 25 ألفًا في 2024، فيما تشير التوقعات إلى تجاوز عددهم 110 آلاف سائح في عام 2025 مع تشغيل الرحلات المباشرة.