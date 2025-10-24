تزامنًا مع تدشين خط جدة – موسكو.. القنصل الروسي: إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول إلى روسيا مطلع 2026

في خطوة تعكس تطور العلاقات السياحية والاقتصادية بين المملكة العربية السعودية وروسيا الاتحادية، كشف القنصل العام لروسيا في جدة، يوسف أباكاروف، عن قرب تطبيق نظام الإعفاء من تأشيرات الدخول للسعوديين، متوقعًا دخوله حيز التنفيذ مطلع عام 2026، بعد استكمال الإجراءات الرسمية بين الجانبين.
جاء ذلك خلال اللقاء التعريفي الذي أُقيم في جدة، احتفاءً بإطلاق الخط الجوي المباشر بين جدة وموسكو عبر شركة "طيران ناس"، والذي ينطلق رسميًا في 23 ديسمبر 2025، بواقع ثلاث رحلات أسبوعية.
وأوضح أباكاروف أن هذا الخط الجوي سيعزز الربط السياحي والتجاري بين البلدين، وسيفتح آفاقًا أوسع للسفر والاستثمار، مشيرًا إلى أن عدد السعوديين الذين زاروا روسيا بلغ نحو 15 ألفًا في عام 2023، وارتفع إلى 25 ألفًا في 2024، فيما تشير التوقعات إلى تجاوز عددهم 110 آلاف سائح في عام 2025 مع تشغيل الرحلات المباشرة.
وأكد أن السوق السعودي يُعد من الأسواق السياحية المهمة والواعدة بالنسبة لروسيا، وأن التسهيلات الجديدة ستشجع مزيدًا من السعوديين على زيارة المدن الروسية الغنية بالتاريخ والثقافة والطبيعة، مثل موسكو وسانت بطرسبورغ وسوتشي وكازان.
وأشار القنصل إلى أن بلاده تعمل على تعزيز التعاون السياحي والثقافي مع المملكة، مثمنًا الدور الذي تقوم به الهيئة السعودية للسياحة في تسهيل إجراءات السفر ودعم المبادرات المشتركة.
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن تدشين خط جدة – موسكو يمثل مرحلة جديدة من التقارب السياحي والاقتصادي، ومقدمة لتوسيع التعاون في مجالات الاستثمار والطيران والثقافة والسياحة المستدامة.