للعام الثاني.. "تايم ربا مكة" أفضل فندق فاخر في الشرق الأوسط 2025

في خطوة لافتة، حصد فندق "تايم ربا مكة" جائزة أفضل فندق فاخر في الشرق الأوسط لعام 2025، للعام الثاني على التوالي، وذلك خلال الحفل السنوي لجوائز الفنادق الفاخرة العالمية (Luxury Hotel Awards) الذي أُقيم بمدينة برشلونة الإسبانية، بمشاركة نخبة من كبار صناع الضيافة ومديري الفنادق حول العالم.
وشهد الحفل تكريم المدير العام للفندق محمد عادل، بجائزة "أفضل مدير عام في الشرق الأوسط لعام 2025"، تقديرًا لجهوده القيادية في الارتقاء بمستوى الخدمات وتعزيز تجربة الزوار، بما يعكس قيم الضيافة السعودية الأصيلة.
ويقع "تايم ربا مكة" في قلب العاصمة المقدسة، ويُعد من أبرز فنادق الخمس نجوم الحديثة، حيث يدمج بين الفخامة والروحانية، ويوفّر تجربة ضيافة متكاملة قريبة من المسجد الحرام، مع إطلالات خلابة على جبال مكة. ويضم الفندق أكثر من 500 غرفة وجناح مجهّزة بأحدث وسائل الراحة، إلى جانب مطاعم عالمية، وقاعات اجتماعات، ومرافق عائلية متكاملة.
وقال محمد عادل: "يشعر كل فرد في فريق العمل بالفخر الكبير بهذا التتويج، الذي يُجسّد التزامنا بتقديم تجربة ضيافة سعودية بمعايير عالمية تراعي أدق التفاصيل، وتعزّز القيم الروحية لزوار مكة المكرمة. الفوز للعام الثاني يؤكد مكانة الفندق كوجهة فاخرة في المنطقة".
وأضاف: "نهدي هذا الإنجاز لفرق العمل كافة التي قدّمت جهودًا مخلصة، ونعد ضيوفنا بالمزيد من التطوير والتجديد في المرحلة المقبلة".
يُذكر أن جوائز "Luxury Hotel Awards" تُعد من أبرز الجوائز العالمية في قطاع الضيافة، إذ تُكرّم الفنادق المتميزة في الجودة والخدمة والابتكار منذ انطلاقها عام 2006، ويشارك في التصويت عليها أكثر من 300 ألف نزيل وخبير من 150 دولة، ما يمنحها مصداقية عالية وتأثيرًا واسعًا في صناعة الفنادق عالميًا.