للعام الثاني.. "تايم ربا مكة" أفضل فندق فاخر في الشرق الأوسط 2025

يُذكر أن جوائز "Luxury Hotel Awards" تُعد من أبرز الجوائز العالمية في قطاع الضيافة، إذ تُكرّم الفنادق المتميزة في الجودة والخدمة والابتكار منذ انطلاقها عام 2006، ويشارك في التصويت عليها أكثر من 300 ألف نزيل وخبير من 150 دولة، ما يمنحها مصداقية عالية وتأثيرًا واسعًا في صناعة الفنادق عالميًا.