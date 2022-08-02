"السياحة العالمية": السعودية ودول المنطقة في طريقها للتعافي السياحي الكامل

وتُظهر السيناريوهات حسب المنطقة أن أوروبا والأمريكتين تسجلان أفضل نتائج السياحة في عام 2022، بينما من المتوقع أن تتخلف آسيا والمحيط الهادي بسبب سياسات السفر الأكثر تقييدًا، ويمكن أن يرتفع عدد السائحين الوافدين إلى أوروبا إلى 65 % أو 80 % من مستويات عام 2019 في عام 2022، اعتمادًا على الظروف المختلفة، بينما في الأمريكتين يمكن أن يصلوا إلى 63 % إلى 76 % من تلك المستويات.

وفي إفريقيا والشرق الأوسط، يمكن أن يصل الوافدون إلى نحو 50 % إلى 70 % من مستويات ما قبل الوباء، بينما في آسيا والمحيط الهادي سيظلون عند 30 % من مستويات 2019 في أفضل سيناريو، بسبب السياسات والقيود الأكثر صرامة.