زيادة أسعار تذاكر الطيران في عطلة عيد الأضحى.. "السعودية" و"الإماراتية" و"المصرية" الأكثر طلبًا

زاد الطلب بشكل كبير على تذاكر السفر الجوي الداخلي والخارجي. وبحسب الخبراء، ووفق قانون العرض والطلب، زادت أسعار التذاكر بنسبة تقترب من 25%، وذلك تزامنًا مع بدء عطلة عيد الأضحى المبارك، التي تصل إلى أسبوعين متواصلين.
وفي التفاصيل، قال الخبير السياحي خالد باوزير إن ارتفاع أسعار تذاكر الطيران يؤكد امتلاء الحجوزات الصيفية مع استمرار الإقبال الكبير عليها بسبب عطلة عيد الأضحى المبارك ومواسم الحج والإجازات والعطلات الدراسية.
وأضاف: هناك سبب آخر، يعد مؤثرًا تأثيرًا مباشرًا في الزيادة، وهو ارتفاع أسعار النفط بنسبة 71% على أساس سنوي؛ ما يؤدي إلى ارتفاع متوسط الأسعار بنسبة 31%.
ومن جهته، قال عبدالرزاق الزهراني، المدير العام لوكالة نادي المسافر، إن تكلفة التذاكر عالية نسبيًّا، وهذا أمر طبيعي في ظل الإقبال الشديد على تذاكر الطيران، خاصة الخطوط الإماراتية والسعودية والمصرية؛ فهي الأكثر طلبًا في السعودية خارجيًّا، ومع دخول شركات الطيران منخفض التكلفة للمنافسة فإن الزيادة ربما تتركز فقط في المواسم، وتعود إلى حركتها الطبيعية بعدها.