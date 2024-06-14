زيادة أسعار تذاكر الطيران في عطلة عيد الأضحى.. "السعودية" و"الإماراتية" و"المصرية" الأكثر طلبًا

ومن جهته، قال عبدالرزاق الزهراني، المدير العام لوكالة نادي المسافر، إن تكلفة التذاكر عالية نسبيًّا، وهذا أمر طبيعي في ظل الإقبال الشديد على تذاكر الطيران، خاصة الخطوط الإماراتية والسعودية والمصرية؛ فهي الأكثر طلبًا في السعودية خارجيًّا، ومع دخول شركات الطيران منخفض التكلفة للمنافسة فإن الزيادة ربما تتركز فقط في المواسم، وتعود إلى حركتها الطبيعية بعدها.