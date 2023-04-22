العيد في السعودية.. 5 وجهات محلية تتصدر قائمة الأكثر طلبًا وهنا التفاصيل

وسط أجواء الفرحة بعيد الفطر المبارك تصدرت خمس وجهات سعودية قائمة الأكثر حجزًا للسفر بالسعودية في إجازة عيد الفطر المبارك، حسب ما كشفت عنه العديد من وكالات السفر والسياحة السعودية بعروضها وأسعارها في فترة إجازة عيد الفطر.
وهناك العديد من الخيارات المتعددة من مناطق الجذب الترفيهية والتسويقية ضمن الفعاليّات الكثيرة التي تُقام فيها.
جدة تأتي في مقدمة الوجهات السعودية الفريدة، وهي أحد أبرز مناطق الجذب خلال الأعياد والإجازات؛ لما يُقام فيها من فعاليّات رائعة ومتعددة.
كما تأتي الرياض في صدارة الوجهات المحلية؛ لما تمتلكه من خيارات التسوق ومظاهر فرح والأجواء الاحتفالية، وحيث تنوع خيارات التسوق بين الحديث والقديم والأسواق المفتوحة والمغلقة.
وتجيء المدينة المنورة ضمن الوجهات السعودية الأكثر جذبًا في إجازة العيد، حيث الأجواء الاحتفالية والمطاعم، وما تمتلكه من أماكن زيارة تاريخية ومعالم تهوى إليها القلوب.
كذلك تأتي الدمام في صدارة الوجهات السعودية الجاذبة، حيث الشواطئ المتعددة والمتاحة للجميع، وسط أجواء ربيعية رائعة، بالإضافة إلى تجربة التسوق فيها.
وأخيرًا تتضمن القائمة منطقة عسير ومرتفعاتها وجبالها التي تجذب العائلات السعودية والسياحة، وسط أجواء ضبابية وربيعية غير مسبوقة في مثل هذا التوقيت.