العيد في السعودية.. 5 وجهات محلية تتصدر قائمة الأكثر طلبًا وهنا التفاصيل

وسط أجواء الفرحة بعيد الفطر المبارك تصدرت خمس وجهات سعودية قائمة الأكثر حجزًا للسفر بالسعودية في إجازة عيد الفطر المبارك، حسب ما كشفت عنه العديد من وكالات السفر والسياحة السعودية بعروضها وأسعارها في فترة إجازة عيد الفطر.