نصفها سعودي.. 8 مطارات عربية ضمن الأفضل في العالم لـ2024

وتتألق دول الخليج في تصنيف أفضل المطارات العربية لعام 2024؛ حيث تَصدر مطار حمد في قطر القائمة وحصل على لقب أفضل مطار عربي وعالمي، وجاء مطار دبي في المركز الثاني عربيًّا والسابع عالميًّا؛ فيما احتل مطار البحرين المرتبة الثالثة عربيًّا و22 عالميًّا، ثم يأتي مطار الرياض (مطار الملك خالد الدولي) الرابع عربيًّا و35 عالميًّا، ويجيء مطار المدينة المنورة في المرتبة الخامسة عربيًّا و50 عالميًّا، واحتل مطار الدمام المركز السادس عربيًّا و51 عالميًّا، ثم مطار الملك عبدالعزيز السابع عربيًّا و56 عالميًّا.