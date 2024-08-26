تقرير: 41% من السعوديين يحجزون فنادق خمس نجوم عند السفر للخارج

كشفت دراسة تطبيقية لشركة "ويجو" المتخصصة في حجوزات السفر، وتعد واحدة من أهم شركات السفر عبر الإنترنت في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن رؤى رئيسة حول اتجاهات حجز السفر في المملكة العربية السعودية في الصيف هذا العام.
وغالبًا كان الصيف موسم الذروة للسفر للمسافرين السعوديين، ومن المرجح أن تعزز الأرقام عطلة عيد الأضحى التي جاءت في بداية العطلة الصيفية.
وأظهرت بيانات الصيف أن حجوزات الرحلات الجوية الدولية الصادرة من المملكة سجلت نموًا بنسبة 16.39 ٪ على أساس سنوي.
وقال مأمون حميدان، الرئيس التنفيذي للأعمال في ويجو: "تجاوزت حجوزات الصيف هذا العام في المملكة حجوزات الرحلات الجوية المسجلة خلال فترة السفر المزدحمة في رمضان وعيد الفطر قبل بضعة أشهر بنسبة 23.20 %".
وأضاف "مأمون" أن "الارتفاع في الحجوزات دليل على الإقبال المتزايد على السفر بين المقيمين في السعودية، كما زاد استخدام تطبيقات السفر والمنصات الإلكترونية لحجز وتخطيط الرحلات بشكل كبير، مما يسلط الضوء على أهمية القنوات الرقمية في سوق السفر السعودي".
وأظهر المسافرون السعوديون زيادة ملحوظة في الإنفاق هذا الصيف، حيث بلغ متوسط الإنفاق لكل مستخدم على الرحلات والإقامة 465.49 دولارًا (1747.61 ريالاً سعوديًا) في يونيو ويوليو، وفقًا لبيانات من ويجو، وتمثل هذه الأشهر فترة الذروة للإنفاق للمسافرين في عام 2024 حتى الآن.
وتختار العائلات الوافدة والسكان المحليون من المملكة، في هذا الصيف، الأماكن القريبة والمألوفة للاستفادة من العطلة المدرسية الطويلة. وتعد مصر والهند والإمارات العربية المتحدة وتركيا وباكستان الوجهات الدولية الأكثر حجزًا على ويجو من المملكة هذا الموسم.
وكشفت البيانات عن اتجاه نحو التخطيط التلقائي للسفر، حيث يقوم غالبية المسافرين السعوديين بالحجز خلال فترة أسبوعين من المغادرة.
وتمثل مصر ما يقرب من نصف جميع حجوزات الرحلات على ويجو من المملكة بين يونيو وأغسطس، حيث إن القرب الشديد بين البلدين، إلى جانب الكثير من الرحلات اليومية التي تخدم المسارات، يعني أن الجالية المصرية الضخمة في السعودية يمكنها بسهولة ركوب الطائرة لزيارة عائلاتها.
وفي الوقت نفسه، يمكن للمواطنين السعوديين الذين يتطلعون إلى زيارة مصر اختيار إما التأشيرة الإلكترونية لمصر مع فترة الموافقة القصيرة أو التأشيرة عند الوصول، مما يجعل تخطيط الرحلة أمرًا سهلاً.
وأظهرت نتائج البحث أن الفنادق الفاخرة هي الخيار المفضل للإقامة لدى المسافرين السعوديين عند السفر إلى الخارج هذا الصيف. وتشكل الفنادق ذات الخمس نجوم 41.09 % من إجمالي حجوزات الفنادق الدولية من المملكة العربية السعودية، تليها الفنادق ذات الأربع نجوم بنسبة 34.73 %.