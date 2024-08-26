تقرير: 41% من السعوديين يحجزون فنادق خمس نجوم عند السفر للخارج

وتمثل مصر ما يقرب من نصف جميع حجوزات الرحلات على ويجو من المملكة بين يونيو وأغسطس، حيث إن القرب الشديد بين البلدين، إلى جانب الكثير من الرحلات اليومية التي تخدم المسارات، يعني أن الجالية المصرية الضخمة في السعودية يمكنها بسهولة ركوب الطائرة لزيارة عائلاتها.