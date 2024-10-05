116 ألف سعودي إلى سويسرا في النصف الأول من 2024 وهذه أبرز المدن التي يزورونها

ولفت، إلى أن سويسرا تتمتع بعديدٍ من الميزات التي ربما لا تتوافر في أي بلدٍ آخر من حيث تصميم المباني الأنيق، وأشهى الأطباق، وأرقى العلامات التجارية، في أجواءٍ أنيقة تحيط بها المناظر الطبيعية الخلابة والطبيعة الخضراء، إضافة إلى القمم الشامخة لجبال الألب السويسرية، إلى الوديان الهادئة، والقرى الساحرة بجمالها، والاستشفاء في الينابيع الحرارية، وفخامة التسوّق، حيث الجودة السويسرية في كل خدمة مقدَّمة، وعالم صناعة الساعات العريقة، والمياه الفيروزية لبحيرة جنيف، والمتحف الأولمبي.