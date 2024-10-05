116 ألف سعودي إلى سويسرا في النصف الأول من 2024 وهذه أبرز المدن التي يزورونها

أكّد ليفيو جويتز؛ المدير الإقليمي لهيئة السياحة السويسرية في دول مجلس التعاون الخليجي، ارتفاع حجم إنفاق السياح الخليجيين الزائرين لسويسرا خلال النصف الأول من 2024 إلى 426 مليون دولار، بما يقارب 1.6 مليار ريال.
وأشار جويتز؛ إلى وصول أكثر من 300 ألف من السياح الخليجيين خلال 6 أشهر من عام 2024؛ منهم ما يقارب 116 ألف سائح سعودي، بنمو 27% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2023، أي 35 % من أعداد الخليجيين الذين يزورون سويسرا من السعودية، وفقاً لما نشرته "الاقتصادية".
وأضاف "جويتز"؛ أنه في المتوسط، ينفق السياح الخليجيون نحو 420 فرنكاً سويسرياً يومياً؛ بما يعادل أكثر من 1800 ريال سعودي، في أثناء زياراتهم التي تمتد من 3 إلى 5 أيام على الأقل.
وأشار إلى أن السياح الخليجيين، خاصة السعوديين، بين الأكثر إنفاقاً على السياحة في سويسرا، لافتاً إلى أن دولاً، مثل: السعودية والإمارات والكويت وقطر تُظهر أنماط إنفاق مماثلة، وعادةً ما يتصدّر السياح السعوديون إجمالي الإنفاق.
وعن أكثر المدن زيارة في سويسرا، جاءت جنيف في الصدارة، ثم زيورخ، وإنترلاكن، ولوسيرن.
من ناحية أخرى، أوضح لـ «سبق» ماجد الوادي؛ مدير هيئة السياحة السويسرية في السعودية، أن مكانة السياح السعوديين تأتي في صدارة زوّار سويسرا، لذلك قررت هيئة السياحة السويسرية أن تفتتح مكتباً رسمياً لها في الرياض لمزيدٍ من استيعاب الطلب المتزايد، ولتعزيز السياحة السويسرية في العاصمة الخليجية الأكبر.
وعن مهام المكتب الجديد، لفت "الوادي"؛ إلى أنه سيتم التواصل مع شركات السفر والسياحة ووسائل الإعلام، والعمل على الترويج المتطور والرقمي لسويسرا كوجهة سياحة فاخرة.
وتوقّع رئيس المكتب السويسري بالرياض، إطلاق منصة إلكترونية قريباً لتسهيل إجراءات الحصول على الفيزا.
ولفت، إلى أن سويسرا تتمتع بعديدٍ من الميزات التي ربما لا تتوافر في أي بلدٍ آخر من حيث تصميم المباني الأنيق، وأشهى الأطباق، وأرقى العلامات التجارية، في أجواءٍ أنيقة تحيط بها المناظر الطبيعية الخلابة والطبيعة الخضراء، إضافة إلى القمم الشامخة لجبال الألب السويسرية، إلى الوديان الهادئة، والقرى الساحرة بجمالها، والاستشفاء في الينابيع الحرارية، وفخامة التسوّق، حيث الجودة السويسرية في كل خدمة مقدَّمة، وعالم صناعة الساعات العريقة، والمياه الفيروزية لبحيرة جنيف، والمتحف الأولمبي.