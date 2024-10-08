فيديو.. 12 ناقلة جوية أجنبية تعمل مباشرة إلى 29 مطارًا في المملكة

ويشهد المعرض الدولي روتس وورلد 2024، جلسات نقاشية ضمت كبار القادة في الصناعة، تناولت وتيرة النمو السريع في منطقة الخليج العربي وعلى مدار ثلاثة أيام سيعقد أكثر من 9.000 اجتماع؛ حيث سيشارك 80 من أكبر 100 شركة طيران في المؤتمر مع خمس كلمات رئيسية من رؤساء شركات عالمية، إضافة إلى أكثر من 40 متحدثًا للطيران، ويجمع هذا الحدث الذي يُعد من أكبر فعاليات صناعة الطيران المتخصصة أكثرَ من 2.300 من أبرز الشخصيات العالمية في قطاع الطيران وممثلي 230 شركة طيران و530 مطارًا من جميع أنحاء العالم.