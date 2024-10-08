فيديو.. 12 ناقلة جوية أجنبية تعمل مباشرة إلى 29 مطارًا في المملكة
أوضح ماجد خان الرئيس التنفيذي لبرنامج الربط الجوي، أنه منذ تأسيس البرنامج، استحدث أكثر من 60 مسارًا جويًّا جديدًا مباشرًا كما دخلت 12 شركة جوية أجنبية لتشغيل وجهات جوية مباشرة للمملكة؛ مع العلم أن المعدل العالمي هو من شركتين إلى أربع شركات؛ مشيرًا إلى أن المملكة استطاعت جذب العديد من الناقلات الجوية، بالإضافة لتعزيز نمو تلك الوجهات والترحيب أكثر بالسياحة الوافدة للمملكة.
وأضاف "خان" أن البرنامج فرصةٌ للالتقاء بقادة صناعة الطيران والتعرف على الإمكانات والفرص المتاحة للمملكة العربية السعودية، من خلال 29 مطارًا في مجال الربط الجوي وما يقدمه البرنامج من تطوير للمسارات الجوية الحالية والمحتملة وربط المملكة بوجهات جديدة عالمية.
جاء ذلك خلال فعاليات معرض ومؤتمر روتس وورلد 2024 بمملكة البحرين، الذي يعزز الفرص المقدمة للربط الجوي بالمملكة العربية السعودية.
ويشهد المعرض الدولي روتس وورلد 2024، جلسات نقاشية ضمت كبار القادة في الصناعة، تناولت وتيرة النمو السريع في منطقة الخليج العربي وعلى مدار ثلاثة أيام سيعقد أكثر من 9.000 اجتماع؛ حيث سيشارك 80 من أكبر 100 شركة طيران في المؤتمر مع خمس كلمات رئيسية من رؤساء شركات عالمية، إضافة إلى أكثر من 40 متحدثًا للطيران، ويجمع هذا الحدث الذي يُعد من أكبر فعاليات صناعة الطيران المتخصصة أكثرَ من 2.300 من أبرز الشخصيات العالمية في قطاع الطيران وممثلي 230 شركة طيران و530 مطارًا من جميع أنحاء العالم.