أغنى 10 دول في إفريقيا… نصفها عربية والاقتصاد يتغيّر بخريطة احتياطات النقد الأجنبي

يكشف مؤشر Global Firepower لعام 2025 عن تغيّرات لافتة في خريطة القوة الاقتصادية داخل القارة الإفريقية، بعدما أصبحت احتياطيات النقد الأجنبي معيارًا رئيسيًا لقياس قدرة الدول على الصمود أمام الضغوط العالمية وتقلبات أسعار السلع والإصلاحات النقدية. وتصدّرت دول شمال إفريقيا – خصوصًا الدول العربية – المراكز الأولى في القائمة، ما يجعل نصف أغنى 10 دول إفريقية عربية المنشأ والاقتصاد.