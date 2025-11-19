أغنى 10 دول في إفريقيا… نصفها عربية والاقتصاد يتغيّر بخريطة احتياطات النقد الأجنبي

يكشف مؤشر Global Firepower لعام 2025 عن تغيّرات لافتة في خريطة القوة الاقتصادية داخل القارة الإفريقية، بعدما أصبحت احتياطيات النقد الأجنبي معيارًا رئيسيًا لقياس قدرة الدول على الصمود أمام الضغوط العالمية وتقلبات أسعار السلع والإصلاحات النقدية. وتصدّرت دول شمال إفريقيا – خصوصًا الدول العربية – المراكز الأولى في القائمة، ما يجعل نصف أغنى 10 دول إفريقية عربية المنشأ والاقتصاد.
ترتيب أغنى 10 دول إفريقية بحسب احتياطيات النقد الأجنبي: ليبيا: تتصدّر القائمة باحتياطيات تفوق 92 مليار دولار، مستفيدة من قوة قطاع النفط وتراجع الواردات بسبب الظروف الداخلية، ما ساعدها على الحفاظ على مركزها المالي رغم سنوات عدم الاستقرار.
الجزائر:
جاءت ثانية باحتياطيات تتجاوز 81 مليار دولار، مدعومة بارتفاع أسعار الطاقة وتشديد سياسات الاستيراد وانخفاض الديون الخارجية.
جنوب إفريقيا:
احتلت المركز الثالث باحتياطيات تبلغ 62.4 مليار دولار، مستندة إلى اقتصاد متنوّع ومؤسسات مالية قوية، رغم التحديات المرتبطة بالبطالة والنمو.
نيجيريا:
المرتبة الرابعة بـ 41.3 مليار دولار، مع تسجيل نمو اقتصادي بلغ 4.23 % خلال الربع الثاني من 2025، وهو الأفضل خلال عقد باستثناء فترة التعافي من الجائحة.
المغرب:
خامسًا باحتياطيات عند 36.3 مليار دولار، مستفيدًا من قوة السياحة، وتحويلات المغتربين، وصادرات السيارات والمنتجات الزراعية، إضافة إلى سياسة نقدية مرنة.
مصر:
المركز السادس باحتياطيات وصلت إلى 33.07 مليار دولار، مدفوعة بإصلاحات اقتصادية متواصلة وشراكات مع مؤسسات دولية، رغم الضغوط المرتبطة بالدين الخارجي.
أنغولا:
في المركز السابع، سجلت 13.9 مليار دولار مع تحسّن أسعار النفط والانضباط المالي، في ظل سعيها إلى تنويع اقتصادها.
تونس:
جاءت ثامنة باحتياطيات قدرها 9.24 مليارات دولار، مستفيدة من الدعم الدولي وضوابط العملة والعمل على تنشيط السياحة والفلاحة.
ساحل العاج:
المرتبة التاسعة بـ 7.58 مليارات دولار، بفضل صادرات الكاكاو والكاجو والمنتجات النفطية واستقرار الاتحاد النقدي لغرب إفريقيا.
كينيا:
عاشرة بعد اكتشاف ذهبي ضخم بقيمة 5.29 مليارات دولار، إضافة إلى نمو قطاعات الخدمات مثل الاتصالات والنقل والخدمات المالية.