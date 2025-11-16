وسط جدة تعقد شراكات فندقية كبرى مع خمس علامات عالمية ومحلية في نقلة نوعية للوجهة البحرية

في خطوة تعزّز حضور جدة على خريطة الوجهات العالمية، أعلنت شركة وسط جدة للتطوير – إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة – عن توقيع حزمة من الاتفاقيات الفندقية الضخمة مع خمس من أبرز العلامات الدولية والمحلية، وذلك على هامش منتدى TOURISM بالرياض، الذي يجمع نخبة من قيادات السياحة وتطوير المشاريع الكبرى.
وشكّلت الشراكة مع مداد العقارية انطلاقة لافتة، حيث تم الاتفاق على تطوير أول حضور لعلامتي «أتلانتس» و«ون آند أونلي» داخل المملكة. وحضر مراسم التوقيع وزير السياحة أحمد الخطيب، إلى جانب رئيس مجلس إدارة كيرزنر إنترناشونال محمد إبراهيم الشيباني، بينما وقّع الاتفاقيات المهندس أحمد بن عبدالعزيز السّليم، الرئيس التنفيذي لشركة وسط جدة، ورئيس مداد العقارية عبدالإله العيبان.
وتصل قيمة هذه المشاريع إلى أكثر من 7 مليارات ريال، حيث سيقدّم أتلانتس جدة تجربة ترفيهية كبرى تضم وحدات فندقية فاخرة ومنتزهاً مائياً متكاملاً، فيما سيقدّم ون آند أونلي جدة مستوى جديداً من الفخامة بأجنحة ومساكن راقية مطلّة على البحر الأحمر.
كما كشفت الشركة عن اتفاقية جديدة مع مجموعة هيلتون العالمية لتطوير فندق «كانوبي من هيلتون» في قلب وجهة وسط جدة، حيث يضم الفندق 220 غرفة و120 شقة فندقية بإطلالات مباشرة على دار الأوبرا، أحد أبرز مكونات المشروع الجديد.
وامتدت الاتفاقيات لتشمل تعاوناً مع علامة ماندارين أورينتال لإدارة وتشغيل فندق فاخر على جزيرة مخصّصة داخل الوجهة، يضم 140 غرفة و115 شقة فندقية و187 وحدة سكنية تحمل العلامة الشهيرة، في تجربة تستحضر الرفاهية في موقع استثنائي على البحر الأحمر.
وفي سياق دعم العلامات الوطنية، أبرمت الشركة اتفاقية مع مجموعة نَمِر لتطوير وتشغيل فندق «جريد جدة» على الواجهة البحرية، بملامح تصميمية تمزج الهوية السعودية بالأسلوب المعاصر، عبر 108 غرف و19 وحدة سكنية.
وأكد الرئيس التنفيذي المهندس أحمد السّليم أن هذه الحزمة من الشراكات «تعكس ثقة المستثمرين العالميين في الوجهة، وتشكل جزءاً من التحول الكبير الذي تشهده جدة ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030»، مضيفاً أن المشاريع الفندقية الجديدة «سترفع من جودة التجربة السياحية والثقافية للمدينة، وتساهم في تنويع الاقتصاد وخلق فرص عمل نوعية».
وبهذه الاتفاقيات، ترسّخ وجهة وسط جدة مكانتها كمركز حضري متجدد قادر على جمع أفضل العلامات العالمية والمحلية في مشروع واحد، لتقديم تجربة سياحية وثقافية رائدة على البحر الأحمر.