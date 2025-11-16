وسط جدة تعقد شراكات فندقية كبرى مع خمس علامات عالمية ومحلية في نقلة نوعية للوجهة البحرية

وشكّلت الشراكة مع مداد العقارية انطلاقة لافتة، حيث تم الاتفاق على تطوير أول حضور لعلامتي «أتلانتس» و«ون آند أونلي» داخل المملكة. وحضر مراسم التوقيع وزير السياحة أحمد الخطيب، إلى جانب رئيس مجلس إدارة كيرزنر إنترناشونال محمد إبراهيم الشيباني، بينما وقّع الاتفاقيات المهندس أحمد بن عبدالعزيز السّليم، الرئيس التنفيذي لشركة وسط جدة، ورئيس مداد العقارية عبدالإله العيبان.