"هيئة السياحة" تختتم مشاركتها بمعرض السفر العربي بتوقيع 40 مذكرة وشراكة وجائزة أفضل منصة أعمال

كما عُقد خلال المعرض العديد من الاجتماعات الثنائية المثمرة مع الجهات الحكومية والهيئات والشركات من المنطقة والعالم؛ حيث أعلنت الهيئة السعودية للسياحة عن شراكاتها الإستراتيجية مع شركة طيران الرياض وشركة الخطوط السعودية، إضافة لتوقيع مذكرات تفاهم مع شركة طيران أديل و i2i، وشركة تروفي، ونون، ومجس، كوينتيسينتشالي، وجيتيكس، وإيجلير، وغيرها.