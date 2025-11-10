استشاري أمراض الأنف والأذن: السفر ونزيف الأنف عند الأطفال.. هذه أسبابه وطرق التعامل معه

وأوضح د. سلامة أن النزيف يكثر في الفئة العمرية ما بين 3 إلى 10 سنوات، وغالبًا ما يكون نتيجة جفاف الأغشية الأنفية بسبب التعرض للمكيفات أو الهواء الجاف في الطائرة، إضافة إلى العبث المتكرر بالأنف أو تنظيفه بعنف. كما يمكن أن ينتج عن نزلات البرد أو الحساسية الأنفية المزمنة، مشيرًا إلى أن الحالات النادرة فقط ترتبط بمشكلات في تجلط الدم أو ارتفاع ضغط الدم أو تشوه الأوعية الدموية.