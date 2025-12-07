كم تكلف الإقامة في الفنادق وحجوزات الطيران لمشجعي "الأخضر" في كأس العالم بأمريكا.. هنا التفاصيل

مع اقتراب انطلاق كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، يتزايد اهتمام المشجع السعودي بحساب تكلفة السفر خلف المنتخب الوطني، الذي يخوض مبارياته في المجموعة الثامنة "H" إلى جانب إسبانيا وأوروجواي والرأس الأخضر، في ثلاث مدن أمريكية مختلفة: ميامي، وبوسطن، ونيوجيرسي.
وترصد "سبق" تكلفة السفر خلف المنتخب السعودي في مبارياته الثلاث في الدور الأول فقط.
في المباراة الأولى بين السعودية وإسبانيا، التي تُقام في ميامي بملعب "هارد روك" يوم 14 يونيو 2026، تليها بعد أسبوع مباراة الرأس الأخضر في بوسطن بملعب "جيليت" يوم 20 يونيو 2026، ثم المباراة الأخيرة في الدور الأول مع أوروغواي في نيويورك بملعب "متلايف" يوم 26 يونيو 2026.
حسب موقع "ويجو"، فإن تكلفة تذاكر الطيران، واعتمادًا على أسعار الفئة الرابعة (الأقل سعرًا) في موقع "فيفا"، فإن متوسط سعر تذاكر المباريات الثلاث يقارب 800 ريال للمشجع الواحد. أما تذاكر الطيران الدولية من السعودية إلى إحدى المدن الرئيسة المستضيفة (مثل نيويورك أو ميامي)، فتم احتسابها - حسب موقع "ويجو" - بمبلغ قدره 2500 ريال لرحلة الذهاب والعودة.
ووفقًا لموقع "بوكينج"، فإن حساب الإقامة يتنوع ما بين 3 و4 و5 نجوم، بحساب إقامة تمتد لنحو 12–15 يومًا خلال دور المجموعات، ومع اختلاف التكلفة حسب فئة الفندق، فإن الإقامة في فندق 3 نجوم بمتوسط 350 ريالًا لليلة يكون إجماليها 4200 ريال، وفندق 4 نجوم بمتوسط 550 ريالًا لليلة سيكون الإجمالي 6600 ريال، أما فندق 5 نجوم فبمتوسط 900 ريال لليلة، ليكون الإجمالي التقريبي للإقامة 10,800 ريال.
وتم احتساب تكاليف التنقلات الداخلية بين المدن الثلاث (طيران داخلي أو قطارات ومواصلات أخرى) بمبلغ يتراوح بين 1000 و2000 ريال تقريبًا.
ومع إضافة المصاريف اليومية من طعام وتسوق ونشاطات سياحية، يمكن أن يصل إجمالي ما ينفقه المشجع السعودي - بالمتوسط - إلى 15 ألف ريال، بحسب أسلوب الإنفاق وفئة الإقامة المختارة.