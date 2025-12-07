كم تكلف الإقامة في الفنادق وحجوزات الطيران لمشجعي "الأخضر" في كأس العالم بأمريكا.. هنا التفاصيل

في المباراة الأولى بين السعودية وإسبانيا، التي تُقام في ميامي بملعب "هارد روك" يوم 14 يونيو 2026، تليها بعد أسبوع مباراة الرأس الأخضر في بوسطن بملعب "جيليت" يوم 20 يونيو 2026، ثم المباراة الأخيرة في الدور الأول مع أوروغواي في نيويورك بملعب "متلايف" يوم 26 يونيو 2026.