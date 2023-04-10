لامتلاكها الصفاء الضوئي.. مهرجان "سماء العلا" يراقب النجوم والفلك

كما توفر الجولات في الهليكوبتر فرصة مشاهدة المناظر الصحراوية الخلابة والمعالم الأثرية الشهيرة في العلا، وتنطلق هذه الجولات من مهبط الطائرات في قرية الفروسية لمدة ساعة بين 9 صباحاً و5 مساءً، بينما يستقبل مطل الحرة الزوار من الساعة 4 عصراً حتى 11 ليلاً للاستماع بالإطلالات الفريدة لواحة العلا والبلدة القديمة.