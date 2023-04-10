لامتلاكها الصفاء الضوئي.. مهرجان "سماء العلا" يراقب النجوم والفلك

أعلنت "لحظات العلا" عن مجموعة الفعاليات المصاحبة لمهرجان سماء العلا 2023، والذي يعود لمحافظة العلا في دورته الثانية بين 26 أبريل و13 مايو.
ويتيح المهرجان المميز والذي يشكل جزءاً رئيسياً في تقويم لحظات العلا للزوار استكشاف سماء المدينة العريقة وسط أجواء تجمع بين المغامرة والثقافة والتراث والترفيه، حيث يحتضن مجموعة من الأنشطة المميزة، التي تشمل جولات في مناطيد الهواء الساخن وجولات الهليكوبتر وتأمل النجوم وتصويرها، مما يوفر للزوار فرصة الاستمتاع بالإطلالات الخلابة على مرمى البصر ومن زوايا جديدة ومختلفة.
وأكد رئيس قطاع السياحة بالهيئة الملكية لمحافظة العُلا فيليب جونز أن مهرجان سماء العلا يرحب بالمواطنين والزوار من العالم في العلا، حيث يشكل فرصة فريدة لتعزيز مكانتها كوجهة سياحية رائدة في المنطقة.
وشكّلت السماء قديماً خريطة لتوجيه المسافرين، حيث استرشد زوار العلا بالنجوم للسفر على طريق تجارة البخور القديم، ونحتفي اليوم بهذا التراث من خلال مجموعة من الأنشطة والعروض التي ترسخ مكانة مهرجان سماء العلا كفعالية رائدة تستحق المشاركة.
ويوفر المهرجان مجموعة من الأنشطة والتجارب الجوية النهارية والمسائية على مدى أسبوعين، وتنطلق تجربة جولات المنطاد شمال الحِجر يومياً، حيث يمكن للزوار الاستمتاع بتجربة لا تُنسى أثناء التحليق فوق الحجر، أول مواقع التراث العالمي لليونسكو في المملكة، وسط أجواء هادئة.
كما توفر الجولات في الهليكوبتر فرصة مشاهدة المناظر الصحراوية الخلابة والمعالم الأثرية الشهيرة في العلا، وتنطلق هذه الجولات من مهبط الطائرات في قرية الفروسية لمدة ساعة بين 9 صباحاً و5 مساءً، بينما يستقبل مطل الحرة الزوار من الساعة 4 عصراً حتى 11 ليلاً للاستماع بالإطلالات الفريدة لواحة العلا والبلدة القديمة.
ويتضمن المهرجان تجربة تجمع بين تأمل النجوم والتصوير الفلكي، حيث تنطلق التجربة من الساعة 4:30 مساءً حتى 10:30 ليلاً في منطقة مثالية لمشاهدة السماء في الليل، ويأخذ الخبراء الزوار في رحلة عبر النجوم والأبراج الفلكية، تليها جلسة حول كيفية تصوير هذه المناظر الليلية الرائعة.
وتوفر الفعالية فرصة فريدة للتعرف على علم الفلك العربي وكيفية الاسترشاد بالسماء في الحضارات العربية القديمة، وتنفرد العلا بموقع مميز وسماء صافية مع أدنى مستويات التلوث الضوئي، مما يجعلها إحدى الوجهات المثالية للفعاليات الفلكية.