فنادق ومدينة ألعاب ومطاعم فاخرة.. جزيرة "عثر" السياحية.. مشروع يفتح ذراعيه للاستثمارات

وبيّن رئيس بلدية قوز الجعافرة أحمد عبيري، أن "جزيرة عثر" ستشهد تنفيذ مشاريع تنموية وخدمية؛ مما سيجعل منها واجهة سياحية مستقبلية لمرتادي الشواطئ والجزر بالمنطقة من خلال طرح مشروع جزيرة "عثر" السياحية أمام المستثمرين، وواحدًا من المشاريع الفريدة على مستوى المنطقة، بما يتضمنه من "فنادق، وشاليهات، ومدينة ألعاب مائية، ومطاعم فاخرة، وصالات ألعاب ترفيهية، ومقاه، ومسطحات خضراء"؛ ليكون المشروع مقصدًا سياحيًّا لأبناء وزوار المنطقة.