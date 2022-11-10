"فيزا": المملكة تمتلك أعلى معدلات الدفع دون تلامس في العالم بنسبة 97%

وأضاف "بيلون" أن الاستطلاع أظهر أن سرعة وأمن وسهولة الدفع الرقمي ساعدت في تغيير أساليب الدفع المفضّلة لدى مستخدمي وسائل النقل العام، إذ وجد استطلاع "مستقبل التنقل الحضري" أن 61٪ من المشاركين في المملكة يتوقّعون أن تكون خيارات الدفع اللاتلامسية متاحة في مختلف وسائل النقل العام، وهي من بين أعلى المعدلات مقارنة بالأسواق الأخرى، إضافة إلى أن 55٪ من المشاركين في المملكة قالوا إنهم على الأرجح سيدفعون أجرة النقل الخاصة بهم من خلال سبل الدفع اللا تلامسية، نظرًا لأنها تساعدهم على استكشاف مستقبل النقل.