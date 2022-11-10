"فيزا": المملكة تمتلك أعلى معدلات الدفع دون تلامس في العالم بنسبة 97%

كشفت دراسة جديدة أجرتها شركة "Visa عن التطور الذي شهدته توقّعات ركاب وسائل النقل العام عقب جائحة كورونا، حيث أعلنت أن 61٪ من المستهلكين في المملكة يتوقعون أن توفر وسائل النقل خيارات دفع لا تلامسية.
وبينت الدراسة أن الاستطلاع شمل ألف مشترك من البالغين في المملكة، بهدف تحديد ما يهم مستخدمي النقل العام في اليوم وما يتطلّعون إليه في مستقبل النقل، وتضمّن الاستطلاع العديد من المحاور التي شملت عدد المرات التي يستخدم فيها المشاركون وسائل النقل العام وسبب استخدامهم لها، وتوقعاتهم المأمولة من طرق الدفع الجديدة.
وتعليقاً على نتائج الاستطلاع، قال المدير العام الإقليمي لشركة Visa في المملكة العربية السعودية والبحرين وسلطنة عُمان علي بيلون: يقبل الناس على الخروج والتنقل مرة أخرى بعد توقف دام أكثر من عامين في جميع أنحاء العالم أثناء انتشار الجائحة، ولهذا تشكل وسائل النقل العام جزءاً حيوياً من حركة الأشخاص وتنقّلهم إلى العمل أو المدرسة والقيام باحتياجاتهم، والسفر بقصد ممارسة الأنشطة الترفيهية، وقد دفعت الجائحة العديد من الركاب لتحدي الوضع الراهن عندما يتعلّق الأمر بكيفية دفع أجور النقل والمواصلات.
وأضاف "بيلون" أن الاستطلاع أظهر أن سرعة وأمن وسهولة الدفع الرقمي ساعدت في تغيير أساليب الدفع المفضّلة لدى مستخدمي وسائل النقل العام، إذ وجد استطلاع "مستقبل التنقل الحضري" أن 61٪ من المشاركين في المملكة يتوقّعون أن تكون خيارات الدفع اللاتلامسية متاحة في مختلف وسائل النقل العام، وهي من بين أعلى المعدلات مقارنة بالأسواق الأخرى، إضافة إلى أن 55٪ من المشاركين في المملكة قالوا إنهم على الأرجح سيدفعون أجرة النقل الخاصة بهم من خلال سبل الدفع اللا تلامسية، نظرًا لأنها تساعدهم على استكشاف مستقبل النقل.
وأشار إلى أن المملكة تمتلك أعلى معدلات اعتماد أساليب الدفع اللا تلامسية حول العالم بنسبة تبلغ 97%، ولذلك فإن مستوى التوقع المرتفع بين المستهلكين في اعتماد المدفوعات اللا تلامسية أثناء استخدام وسائل النقل العام هو أمر طبيعي.
وأبان أن توافر نظام بطاقات الائتمان والخصم "EMV" اللا تلامسية يخول مشغّلي وسائل النقل توفير خدمات دفع لاستخدام وسائل النقل بشكل أسهل وأسرع وأبسط، ويتيح لهم العديد من الخيارات في تبسيط دفع الأجرة، وأبرزها هو تحديد سقف الأجرة، وهو عبارة عن قانون تسعيري يمكن إعداده من قبل مكتب الدعم والمساندة دون تلامس لتوفير قيمة مضافة للعملاء وتعزيز ثقتهم وولائهم وتعد أنظمة الدفع اللاتلامسية شاملة في نطاقها، لأنها تتيح للأشخاص استخدام وسائل النقل العام دون الدفع مقدّمًا.
إلى ذلك، كشفت النتائج أن 34% من المشاركين في الاستطلاع من المملكة رأوا أن أهم مزايا المدفوعات اللا تلامسية تتمثّل في توفير الوقت، بسبب سرعة إجراء المعاملات بينما بلغت نسبة ميزة تقليل الاتصال بالأسطح والأشخاص الآخرين 32٪، في حين بلغت نسبة ميزة الراحة 30٪.
كما وجد الاستطلاع أن 36٪ من ركاب وسائل النقل العام في المملكة اعتبروا المدفوعات اللا تلامسية الميزة الأهم التي تشجّعهم على استخدام وسائل النقل العام، وأن 43٪ منهم يستقلون وسائل النقل العام ثلاث مرات على الأقل في الأسبوع، و21٪ يستخدمون وسائل النقل خمس مرات أو أكثر في الأسبوع، و54٪ ممن شملهم الاستطلاع في المملكة لاستخدام وسائل النقل بوتيرة أعلى خلال الأشهر الـ 12 المقبلة.
فيما رأى 37٪ من المشاركين في المملكة أن تحديد سقف الأجرة سيشجّعهم على استخدام وسائل النقل العام، و38٪ من الركاب في المملكة أن أوقات الرحلات الأسرع هي أكبر حافز لهم لاستخدام وسائل النقل بوتيرة أعلى، و95٪ يرون أن الاستدامة والبيئة هما عاملان هامان في عدد المرات التي قرّروا فيها استخدام وسائل النقل.