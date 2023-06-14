مطار الملك سلمان وطيران الرياض يدفعان المملكة إلى أعلى مستوى نمو في العالم للربط الجوي الدولي

كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي "أياتا" عن تقدم السعودية للمرتبة 13 بمؤشر الربط الجوي بعد تسجيلها مستوى نمو عالٍ بالربط الجوي الدولي.
ويعني مؤشر "أياتا" استمرار العمل لتحقيق مستهدفات استراتيجية الطيران الوطنية؛ ليكون القطاع الأول بالمنطقة، والوصول إلى 250 وجهة في 2030.
من جهتها، كشفت وزارة النقل السعودية للخدمات اللوجستية عن خطط توسعة مطاري الرياض وجدة، وما يصاحبها من مشاريع بنية تحتية.
ويُذكر أن شركة "طيران الرياض" قد قامت بأول رحلة تجريبية فوق سماء مدينة الرياض، وهبطت في مطارها قبيل حفل التدشين الرسمي للشركة.
وذكر وكيل الوزارة أن الاستثمارات التي تم ضخّها بالفعل في شراء الطائرات أكثر من 100 طائرة تعد جزءًا من الاستثمارات المرصودة، وهناك المزيد من الإعلانات القادمة في هذا المجال، ولكن لكي يعمل كل هذا الأسطول بشكل صحيح هناك مشاريع بنية تحتية جارية في المطارين الرئيسيين في الرياض وجدة.