مطار الملك سلمان وطيران الرياض يدفعان المملكة إلى أعلى مستوى نمو في العالم للربط الجوي الدولي

وذكر وكيل الوزارة أن الاستثمارات التي تم ضخّها بالفعل في شراء الطائرات أكثر من 100 طائرة تعد جزءًا من الاستثمارات المرصودة، وهناك المزيد من الإعلانات القادمة في هذا المجال، ولكن لكي يعمل كل هذا الأسطول بشكل صحيح هناك مشاريع بنية تحتية جارية في المطارين الرئيسيين في الرياض وجدة.