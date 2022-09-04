الناقل السعودي الرابع "مناسك للطيران" تطلق أولى رحلاتها من القصيم إلى عمّان

وذكرت الشركة أنها توفر الأجواء الإسلامية التي تُركز على القيم الدينية والثقافية اللازمة لضمان رحلة حج روحانية. ولمساعدة الحجاج على تحقيق هذا الأمر، توفر الشركة العديد من المرافق الدينية بما في ذلك المكتبة الإسلامية والأجواء المُناسبة التي تُساعد الفرد على الوصول إلى الهدوء والاسترخاء العقلي حتى يتمكن من أداء المناسك.