صراع "الكافيار" بين شركات الطيران في العالم.. 5 خطوط فقط تُقدّمه
في ظل المنافسة الشرسة بين الناقلات الجوية العالمية، تحاول شركات الطيران ابتكار عناصر جذب جديدة للعملاء، وخاصة الطبقة المخملية الأكثر سفرًا وإنفاقًا.
ويعد الكافيار من أغلى الأطعمة، وربما يكون أغلاها على الإطلاق، ولم تعرفه وجبات الطائرات إلا في منتصف السبعينيات من القرن الماضي.
وكانت أول شركة طيران تقدم الكافيار في وجباتها الفاخرة هي لوفتهانزا وهي الخطوط الألمانية، ثم قدمت طيران الإمارات والخطوط الجوية السنغافورية الكافيار ضمن خدمات الدرجة الأولى.
وتقدم الخطوط القطرية والخطوط الجوية الفرنسية الكافيار في قائمة الدرجة الأولى كجزء من تجربة طعام راقية على متن طائراتها.
ويعد الكافيار بيض سمك مملح مستخرج من أنواع معينة من أسماك الحفش التي تعيش في المياه الباردة، ويُعتبر من أشهى وأغلى الأطعمة في العالم، ويُستخدم في الأطعمة الفاخرة، وتختلف أنواع الكافيار تبعًا لنوع السمك الذي يُستخرج منه.
وتتضمن أنواع الكافيار، الكافيار البيلوجا: المستخرج من سمك الحفش البيلوجا وهو الأكبر حجمًا والأغلى ثمنًا، وكذلك الكافيار أوسيترا: يتميز بلونه الذهبي أو البني وله نكهة مميزة، إضافة إلى الكافيار سيفروجا: يُستخرج من سمك الحفش الأصغر حجمًا وله نكهة أقل كثافة.
ويتطلب إنتاج الكافيار عملية دقيقة للحفاظ على الجودة، حيث يتم استخراج البيض بلطف، ثم يُملح ويُعالج للتخزين والتصدير.