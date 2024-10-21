صراع "الكافيار" بين شركات الطيران في العالم.. 5 خطوط فقط تُقدّمه

ويعد الكافيار بيض سمك مملح مستخرج من أنواع معينة من أسماك الحفش التي تعيش في المياه الباردة، ويُعتبر من أشهى وأغلى الأطعمة في العالم، ويُستخدم في الأطعمة الفاخرة، وتختلف أنواع الكافيار تبعًا لنوع السمك الذي يُستخرج منه.