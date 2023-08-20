السعودية ترتقي إلى المركز الثاني في تصنيف "فيتش" العالمي لإيرادات السياحة في 2023

أصدرت وكالة "فيتش" جزء من مجموعة فيتش رايتينغز وهي وكالة تصنيف عالمية رائدة، تتخصص وكالة فيتش في تقديم تحليلات وبحوث اقتصادية ومالية وسياحية متخصصة تقريرًا تضمن أكثر 8 دول عربية تحقيقًا للإيرادات في عام 2023.
ووفقًا لتقرير الوكالة، جاءت الإمارات العربية المتحدة في مقدمة الدول المتوقع تحقيقها للإيرادات في 2023 بـ 40 مليار دولار أمريكي.
وحقق القطاع السياحي في السعودية التي حققت المركز الثاني أداءً استثنائيًا خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، إذ أثبتت الأرقام والنتائج المسجلة نجاح الخطط والاستراتيجيات التي اعتمدتها المملكة لتطوير هذا القطاع الحيوي، والوصول إلى مستهدفات روية 2030، ومنها جذب استثمارات سياحية واستقطاب 100 مليون زائر ومن المتوقع أن تحقق المملكة العربية السعودية إيرادات بـ 21.7 مليار دولار.
وجاءت قطر في المركز الثالث بـ 16.2 مليار دولار، واحتلت مصر المركز الخامس بـ 14.4 مليار دولار، وفي المركز السادس كانت الأردن بـ 13.2 مليار دولار، وسابعًا المغرب بـ 10.1 مليارات دولار، وفي المركز السابع 4.8 مليارات دولار، واحتلت عمان المركز الثامن والأخير بإيرادات متوقعة 2.9 مليار دولار.
ومن المتوقَّع أن يصل إجمالي إيرادات 13 دولة عربية من السياحة إلى 709 مليارات دولار في 2023 بزيادة 38 % عن العام الماضي.