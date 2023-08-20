السعودية ترتقي إلى المركز الثاني في تصنيف "فيتش" العالمي لإيرادات السياحة في 2023

وحقق القطاع السياحي في السعودية التي حققت المركز الثاني أداءً استثنائيًا خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، إذ أثبتت الأرقام والنتائج المسجلة نجاح الخطط والاستراتيجيات التي اعتمدتها المملكة لتطوير هذا القطاع الحيوي، والوصول إلى مستهدفات روية 2030، ومنها جذب استثمارات سياحية واستقطاب 100 مليون زائر ومن المتوقع أن تحقق المملكة العربية السعودية إيرادات بـ 21.7 مليار دولار.