سياحة قطر توفر للزوار من دول الخليج أجواء رائعة وتجارب لا تُنسى خلال عطلة عيد الأضحى

باعتبارها وجهة مثالية للعائلات، تشتهر قطر بتوفيرها مزيجًا من الأنشطة العائلية الممتعة وخيارات الضيافة في المنتجعات الفاخرة، وتتميز حديقة مريال المائية التي تم افتتاحها حديثًا في لوسيل، والواقعة في جزيرة قطيفان، ببرجها الأيقوني للتزلج المائي والذي يبلغ طوله 85 مترًا ومجموعة أخرى من المرافق والألعاب، بما في ذلك 36 زلاجة مائية، كما يقع منتجع هيلتون شاطئ سلوى على مسافة قصيرة بالسيارة من المنفذ الحدودي بين قطر والسعودية، حيث يوفر لزوار قطر تجربة فندقية فاخرة مصحوبة بخيارات شاطئية وألعاب مائية رائعة، وبالإضافة إلى ذلك، يوفر منتجع "هبيتاس رأس بروق" الجديد مزيجًا فريدًا من الجمال الطبيعي وتجارب المغامرات، مما يجعله وجهة لا تُفوّت لأولئك الذين يرغبون في استكشاف مشاهد الجمال الطبيعي الخلاب في قطر، ويُعتبر منتجع هبيتاس رأس بروق الحائز على الجوائز وجهة مستدامة، ويقع عند أطراف محمية الريم للمحيط الحيوي المدرجة ضمن لائحة اليونسكو.