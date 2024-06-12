سياحة قطر توفر للزوار من دول الخليج أجواء رائعة وتجارب لا تُنسى خلال عطلة عيد الأضحى

تواصل قطر جهودها لتعزيز مستويات الزخم السياحي الكبير الذي تشهده حاليًا، حيث استقبلت أكثر من مليوني زائر خلال الأربعة أشهر الأولى فقط من عام 2024، وتدعو "Visit Qatar" الزوار من دول مجلس التعاون الخليجي لزيارة قطر والاستمتاع بعطلة عيد الأضحى وقضاء أمتع الأوقات وخوض تجارب سياحية لا تُنسى، حافلة بالمفاجآت والفعاليات المبهجة والعروض الترويجية والأنشطة التي تلبي اهتمامات جميع أفراد العائلة وخيارات الضيافة التي لا تُضاهى.
باعتبارها وجهة مثالية للعائلات، تشتهر قطر بتوفيرها مزيجًا من الأنشطة العائلية الممتعة وخيارات الضيافة في المنتجعات الفاخرة، وتتميز حديقة مريال المائية التي تم افتتاحها حديثًا في لوسيل، والواقعة في جزيرة قطيفان، ببرجها الأيقوني للتزلج المائي والذي يبلغ طوله 85 مترًا ومجموعة أخرى من المرافق والألعاب، بما في ذلك 36 زلاجة مائية، كما يقع منتجع هيلتون شاطئ سلوى على مسافة قصيرة بالسيارة من المنفذ الحدودي بين قطر والسعودية، حيث يوفر لزوار قطر تجربة فندقية فاخرة مصحوبة بخيارات شاطئية وألعاب مائية رائعة، وبالإضافة إلى ذلك، يوفر منتجع "هبيتاس رأس بروق" الجديد مزيجًا فريدًا من الجمال الطبيعي وتجارب المغامرات، مما يجعله وجهة لا تُفوّت لأولئك الذين يرغبون في استكشاف مشاهد الجمال الطبيعي الخلاب في قطر، ويُعتبر منتجع هبيتاس رأس بروق الحائز على الجوائز وجهة مستدامة، ويقع عند أطراف محمية الريم للمحيط الحيوي المدرجة ضمن لائحة اليونسكو.
تُعتبر قطر وجهة مثالية للأنشطة والعروض الترفيهية الملائمة للعائلات والمطاعم ذات الشهرة العالمية، وتشتهر قطر بتنوعها الثقافي فيما يتعلق بمشهد الطعام، حيث تضم آلاف المطاعم التي تقدم أشهى المأكولات، كما يمكن للزوار استكشاف جزيرة المها وبلاس فاندوم ودوحة فستيفال سيتي وسوق واقف الشهير؛ للاستمتاع بمزيج من تجارب التسوق وتناول الطعام والتجارب الثقافية، وبإمكانهم أيضًا الانغماس في تجارب الطعام وتناول أشهى الأطباق التي يقدمها أبرع الطهاة في العالم واكتشاف ألذ المأكولات القطرية بنكهاتها الفريدة.
تتميز قطر بمجموعة من معالم الجذب والوجهات السياحية التي تقدم عروضها وتجاربها في الهواء الطلق، ونظرًا لأنها مجهزة بأفضل تقنيات التبريد المستدامة، يمكن للزوار من دول مجلس التعاون الخليجي زيارة هذه الوجهات والاستمتاع بمعالم الجذب الشهيرة بسهولة بفضل الأجواء المنعشة التي توفرها أنظمة التبريد المبتكرة، وتشمل الوجهات التي تستعين بهذه التقنيات المتطورة "21 هاي ستريت" في كتارا و"ويستووك" و"بلاس فاندوم" و"الحزم" وغيرها.
تلتزم قطر بتقديم أفضل وأرقى مستويات الضيافة، وهو ما يظهر بوضوح من خلال مجموعتها المتنوعة من الفنادق والمنتجعات الفاخرة، وتحتضن قطر مجموعة رائعة من العلامات التجارية الفندقية بداية من فندق دبليو ولوميريديان وصولًا إلى والدورف أستوريا، كما تضم قطر أكثر من 39 ألف غرفة فندقية، تتوزع بين فنادق معقولة الأسعار وأخرى فاخرة، وبفضل هذا التنوع في أماكن الإقامة الفاخرة وفنادق البوتيك الساحرة، توفر قطر لجميع زوارها أفضل التجارب السياحية والخدمة الاستثنائية.
تستضيف قطر خلال عيد الأضحى المقبل أمسيتين رائعتين بمركز قطر الوطني للمؤتمرات في مسرح المياسة يوم الثلاثاء الموافق 18 يونيو، ويوم الأربعاء الموافق 19 يونيو، ويمكن للعائلات من دول مجلس التعاون الخليجي التي تصطحب أطفالًا زيارة مدينة الألعاب المطاطية "إنفلاتا" بمركز قطر الوطني للمؤتمرات خلال الفترة من الثلاثاء الموافق 18 يونيو إلى السبت الموافق 13 يوليو؛ وذلك للاستمتاع بالأنشطة الترفيهية والألعاب المطاطية، كما يستضيف مشيرب قلب الدوحة "ليالي العيد وأمسيات صيفية" خلال الفترة من 16 يونيو إلى 31 أغسطس، والتي ستكون مصحوبة بفعاليات تفيض بالبهجة والمرح وتلبي تطلعات الزوار من جميع الأعمار.
وتجدر الإشارة إلى أن قطر تخطو حاليًا خطوات متسارعة على طريق تعزيز النمو السياحي باعتبارها إحدى وجهات السفر العالمية الرائدة، حيث تتميز بمزيج فريد من التراث الغني والأصالة من ناحية ومعالم التطور والحداثة من ناحية أخرى، مما جعلها وجهة رائعة للزوار من جميع أنحاء العالم على مدى عقود من الزمن، وبعد نجاحها المبهر في استقبال أكثر من أربعة ملايين زائر في عام 2023، تواصل قطر تعزيز جهودها خلال العام الجاري 2024، حيث استقبلت أكثر من مليوني زائر خلال الأشهر الأربعة الأولى فقط، وجاء حوالي 44% من هؤلاء الزوار من دول مجلس التعاون الخليجي بما في ذلك المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان والإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت ومملكة البحرين.
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