دبي تسجل 18 مليون ليلة سياحية.. وإشغال فندقي يتخطى 80% في خمسة أشهر

كشفت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي عن أحدث الإحصاءات الخاصة بأداء قطاع السياحة وأعداد الزوار الدوليين، والتي أظهرت ارتفاع معدل إشغال الغرف الفندقية إلى 81% في الأشهر الخمسة الأولى من العام 2024 مقارنة مع متوسط إشغال 80% في عام 2023؛ في حين سجل الزوار الدوليون أكثر من 18.39 مليون ليلة مبيت خلال أول 5 أشهر من 2024 مقابل 17.71 مليون ليلة مبيت في الفترة المقابلة بنسبة نمو بلغت نحو 4%.