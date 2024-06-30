دبي تسجل 18 مليون ليلة سياحية.. وإشغال فندقي يتخطى 80% في خمسة أشهر

كشفت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي عن أحدث الإحصاءات الخاصة بأداء قطاع السياحة وأعداد الزوار الدوليين، والتي أظهرت ارتفاع معدل إشغال الغرف الفندقية إلى 81% في الأشهر الخمسة الأولى من العام 2024 مقارنة مع متوسط إشغال 80% في عام 2023؛ في حين سجل الزوار الدوليون أكثر من 18.39 مليون ليلة مبيت خلال أول 5 أشهر من 2024 مقابل 17.71 مليون ليلة مبيت في الفترة المقابلة بنسبة نمو بلغت نحو 4%.
وبلغ طول مدة إقامة النزلاء 3.8 ليال خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، وبحسب البيانات بلغ معدل السعر اليومي للغرفة الفندقية 590 درهمًا مقارنة بـ563 درهمًا في الفترة ذاتها من 2023، ووصل متوسط العائد من الغرف المحجوزة إلى 478 درهمًا مقابل 448 درهمًا في 2023.
وجذبت دبي 8.12 ملايين سائح دولي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري مقارنة بـ7.39 ملايين سائح خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بنسبة نمو بلغت نحو 10%.
وبحسب بيانات للدائرة، واصلت دبي تسجيل معدلات قوية في إجمالي عدد الزوار مقارنة بمستويات العام الماضي؛ في وقت تخطت فيه المؤشرات في كل من: (عدد الغرف الفندقية، والليالي المحجوزة، ومعدل السعر اليومي؛ فضلًا عن متوسط العائد على الغرفة)، مقارنة بمستويات العام الماضي.
ووفقًا للبيانات، جاء ترتيب المناطق التالية من حيث جنسيات السياح الذي قدِموا دبي خلال الخمسة أشهر الأولى من 2024.
- أوروبا الغربية بنسبة 21% بنحو 1.72 مليون سائح.
- منطقة جنوب آسيا بنسبة 17% مسجلة نحو 1.4 مليون سائح.
- روسيا ورابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية 15%، بمعدل وصل إلى 1.25 مليون سائح.
- دول مجلس التعاون الخليجي 13% ومسجلة نحو مليون زائر.
- شمال إفريقيا بمعدل وصل إلى 947 ألف سائح بنسبة 12%.
- دول شمال وجنوب شرق آسيا 9% بنحو 764 ألف سائح دولي.
وبلغ عدد الغرف الفندقية في دبي نهاية مايو 2024، أكثر من 150.2 ألف غرفة فندقية ضمن 822 منشأة فندقية، مقابل نحو 148.7 ألف غرفة فندقية ضمن 812 منشأة في نهاية مايو 2023.
واستحوذت الغرف الفندقية الفاخرة من فئة خمس نجوم على نسبة 35% من إجمالي حجم السوق الفندقية في دبي، مسجلة نحو 52.7 ألف غرفة فندقية ضمن 164 منشأة فندقية، تلتها الغرف الفندقية من فئة "أربع نجوم" بنسبة 29%، مسجلة نحو 42.8 ألف غرفة فندقية ضمن 194 منشأة.
من جهتها، استحوذت الفنادق المصنفة بين ثلاث نجوم ونجمة، على نحو 19% من إجمالي حجم السوق الفندقية بسعة جاوزت 28.3 ألف غرفة فندقية ضمن 273 منشأة فندقية.
أما الشقق الفندقية فقد سجّلت نحو 26.4 ألف غرفة ضمن 191 منشأة لتستحوذ بذلك على نحو 17% من إجمالي حجم السوق الفندقية في دبي.