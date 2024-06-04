"طيران الرياض" يبرم شراكة استراتيجية مع الخطوط السنغافورية والصينية

من جانبه، قال توني دوغلاس، الرئيس التنفيذي لطيران الرياض: "هذه الشراكة التي أبرمناها تتيح المزيد من المزايا لعملائنا من خلال توسيع شبكة الوجهات التي نغطيها بالشراكة مع أفضل شركة طيران في العالم، وسنعمل مستقبلاً على تعزيز شبكة وجهاتنا في مناطق جنوب شرق آسيا وأستراليا ونيوزلندا عبر مطار شانغي سنغافورة الحائز على العديد من الجوائز العالمية، وذلك بالتزامن مع توفيرنا المزيد من الفرص للمسافرين إلى النصف الغربي من العالم عبر المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط من خلال الرحلات التي سيسيرها طيران الرياض.