"طيران الرياض" يبرم شراكة استراتيجية مع الخطوط السنغافورية والصينية
أعلن "طيران الرياض" الناقل الجوي الوطني الجديد الذي يعتمد أحدث التقنيات الرقمية في مجال الطيران، والمملوك لصندوق الاستثمارات العامة توقيعه مذكرة شراكة استراتيجية مع الخطوط الجوية السنغافورية، والخطوط الصينية، وذلك على هامش اجتماع لجمعية العامة السنوية لاتحاد النقل الجوي الدولي التي تحتضنها مدينة دبي
وسيتم بحث الشراكة الاستراتيجية بين طيران الرياض والخطوط الجوية في سنغافورة والصين لتعزيز التعاون في مجالات الربط الجوي، حيث سيعمل الخطوط بعد الحصول على الموافقات والاعتمادات التنظيمية اللازمة، على مجموعة من الجوانب التجارية التي تشمل شراكة الرمز والمزايا المتبادلة لبرامج الولاء التابعة للناقلين وخدمات الشحن الجوي وتجارب العملاء والابتكارات الرقمية بما يمهد الطريق نحو شراكة مستقبلية راسخة وطويلة الأمد بين خطوط الطيران وطيران الرياض
من جانبه، قال توني دوغلاس، الرئيس التنفيذي لطيران الرياض: "هذه الشراكة التي أبرمناها تتيح المزيد من المزايا لعملائنا من خلال توسيع شبكة الوجهات التي نغطيها بالشراكة مع أفضل شركة طيران في العالم، وسنعمل مستقبلاً على تعزيز شبكة وجهاتنا في مناطق جنوب شرق آسيا وأستراليا ونيوزلندا عبر مطار شانغي سنغافورة الحائز على العديد من الجوائز العالمية، وذلك بالتزامن مع توفيرنا المزيد من الفرص للمسافرين إلى النصف الغربي من العالم عبر المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط من خلال الرحلات التي سيسيرها طيران الرياض.
وأضاف: لا شك في ان هذه الشراكة تمثل تعاوناً راسخاً ستُستهلُّ بتنفيذ جوانب اتفاقية شراكة الرمز، ومن المتوقع أن تغطي مجموعة أوسع من الجوانب التي تشمل الخدمات الرقمية والتكنولوجيا الحديثة وبرامج الولاء وخدمات الشحن الجوي وغيرها.