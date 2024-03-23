السعودية تواصل التألق.. "دراغون بول العملاقة "مدينة الترفيه الأكثر إثارة في العالم

ولم يُحدَّد تاريخ افتتاح المتنزه الذي ستبلغ مساحته 500 ألف متر مربع، ولا تكلفته، وهو ضمن المشاريع السياحية الكبرى في البلد الذي حقق بعضاً من أهداف رؤية 2030 أخيراً ومنها الـ100 مليون سائح الذين زاروا المملكة خلال عام 2023 وهو الرقم الذي دفع المسؤولين السعوديين إلى رفع الرقم المستهدف إلى 150 مليون سائح من داخل وخارج البلاد بنهاية العقد الجاري.