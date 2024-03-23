السعودية تواصل التألق.. "دراغون بول العملاقة "مدينة الترفيه الأكثر إثارة في العالم

كشف حساب مدينة القدية على منصة إكس أن تدشين أول مدينة ملاهٍ في العالم مستوحاة من عالم سلسلة شرائط المانغا اليابانية المصوّرة والرسوم المتحركة "دراغون بول" سيكون بعد نحو أسبوعين من وفاة مؤلف اللعبة الأكثر مبيعاً وشهرة في العالم، وذلك بحسب "الإندبندنت".
وقالت الشركة المسؤولة عن مشروع مدينة القدية المخصصة للترفيه التي سيكون المتنزه ضمنها: "هنا يندمج الخيال مع الإثارة، نداء لجميع محبي المغامرة من مختلف بقاع العالم، للاستمتاع بتجربة فريدة من نوعها واستثنائية في أول مدينة صممت للعب".
ويترقب عشاق اللعب والترفيه في المدينة الأسطورية أن "تجسد الشخصيات الأسطورية على أرض الواقع عبر أكثر من 30 لعبة مستوحاة من الشخصيات الشهيرة في اللعبة"، بواسطة 5 مناطق جذب لا مثيل لها في العالم، إضافة إلى "7 مناطق مميزة مستوحاة من كرات دراغون بول السبعة"، ولعبة أفعوانية شينرون بطول 70 متراً. وشينرون هو تنين خارق ظهر للمرة الأولى في سلسلة أفلام دراغون.
ولم يُحدَّد تاريخ افتتاح المتنزه الذي ستبلغ مساحته 500 ألف متر مربع، ولا تكلفته، وهو ضمن المشاريع السياحية الكبرى في البلد الذي حقق بعضاً من أهداف رؤية 2030 أخيراً ومنها الـ100 مليون سائح الذين زاروا المملكة خلال عام 2023 وهو الرقم الذي دفع المسؤولين السعوديين إلى رفع الرقم المستهدف إلى 150 مليون سائح من داخل وخارج البلاد بنهاية العقد الجاري.
واختيرت القدية بالقرب من العاصمة الرياض موقعاً للمتنزه، الذي سيضم سبع مناطق مختلفة من عالم "دراغون بول" تحوي نحو ثلاثين نشاطاً ترفيهياً، إضافة إلى فنادق ومطاعم، وفق بيان صادر عن شركة القدية للاستثمار، نشره أيضاً الاستديو الياباني "توي أنيميشن" منتج الرسوم المتحركة "دراغون بول".
وبدأ نشر شرائط "دراغون بول" عام 1984، وهي من أكثر قصص المانغا مبيعاً على الإطلاق، واقتُبس منها عدد كبير من الرسوم المتحركة والأفلام وألعاب الفيديو. وتروي السلسلة حياة ومغامرات معجزة الفنون القتالية سون جوكو يروي الفيلم مغامرات سون جوكو، وهو شاب معجزة في الفنون القتالية يبحث عن سبع كرات بلورية لمساعدته وحلفائه في حماية الأرض من الأعداء الأشرار.
وتُعدّ مدينة القدية الجديدة أحد المشاريع الضخمة ضمن برنامج "رؤية 2030" السعودية لتطوير قطاع السياحة على أراضيها والحد من اعتماد اقتصادها الكبير على النفط.
وستكون القدية عاصمة المستقبل للترفيه والرياضة والثقافة في المملكة، وتسعى ضمن مشاريعها إلى بناء وجهات وبرامج ومبادرات تقوم على مفهوم اللعب من شأنها رفع جودة الحياة للزوار والمقيمين، وستضم لدى إنجازها عدداً من المتنزهات والمرافق الرياضية والمواقع الثقافية وبدأت أعمال البناء في المدينة عام 2019.
وتستهدف المدينة التي تفوق مساحتها 360 كلم2 استقطاب نحو 48 مليون زائر سنوياً و 600 ألف ساكن عند تشغيلها و 135 مليار ريال كعائد في الناتج المحلي عند تشغيلها بالكامل.