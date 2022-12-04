مجموعة هيلتون العالمية تدشّن فندق "كانوبي" الفاخر بأبها.. أول علامة بالسعودية

وسيبلغ إسهام صندوق التنمية السياحي فيه 150 مليون ريال من إجمالي تكلفة المشروع التي تزيد على 950 مليون ريال، كما سيتضمن المشروع فندقاً راقياً بطاقة استيعابية تتكون من 150غرفة فندقية و100 شقة فندقية، إضافة إلى مركز تسوّق ومرافق ترفيه ومنطقة للمطاعم والمقاهي، وذلك على مساحة أرض تزيد على 75 ألف متر مربع.