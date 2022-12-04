مجموعة هيلتون العالمية تدشّن فندق "كانوبي" الفاخر بأبها.. أول علامة بالسعودية

كشف صندوق التنمية السياحي التابع لوزرة السياحة، عن عقد شراكة وشركة أسواق البحر الأحمر المحدودة على هامش أعمال "منتدى عسير للاستثمار" الذي عُقد من 2 – 3 ديسمبر 2022.
وتهدف للاستثمار في مشروع سياحي يعدّ الأول من نوعه في أبها، إضافة إلى توقيع اتفاقية تعاون لتشغيل وإدارة الفندق بين شركة أسواق البحر الأحمر المحدودة وشركة هيلتون.
وسيعكس المشروع السياحي المقرر إقامته في مدينة أبها، جهود صندوق التنمية السياحي في تطوير وجهات سياحية نوعية ومبتكرة.
وسيبلغ إسهام صندوق التنمية السياحي فيه 150 مليون ريال من إجمالي تكلفة المشروع التي تزيد على 950 مليون ريال، كما سيتضمن المشروع فندقاً راقياً بطاقة استيعابية تتكون من 150غرفة فندقية و100 شقة فندقية، إضافة إلى مركز تسوّق ومرافق ترفيه ومنطقة للمطاعم والمقاهي، وذلك على مساحة أرض تزيد على 75 ألف متر مربع.
وسيُطلق على المنتجع الفاخر "كانوبي باي هيلتون" أبها وهو أول علامة بالسعودية، وتعد هذه الخطوة من مخرجات اتفاقية التعاون بين صندوق التنمية السياحي و"هيلتون" التي وقعت أخيراً على هامش فعاليات القمة العالمية للمجلس العالمي للسفر والسياحة التي عُقدت بالرياض.