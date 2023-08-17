بالأسماء.. تخريج أول دفعة من السعوديين المتخصصين في إدارة الفنادق

وفيما يلي قائمة بأسماء الخريجين في السعودية، وهم: بلال السعداوي، حاتم السندي، حسام الغامدي، حسن الأسمري، حمزة الحجيلي، رزان البكر، رائد العتيبي، رشاد مرسي، رويدا بن كليب، ريان اليوسف، زهير عبدالفتاح، سعود اللويحق، سعيد بقشان، سماهر حمزة، عبدالحميد غازي، عبدالرحمن الرفاعي، عبدالعزيز الحربي، عبدالعزيز الدليمي، عبدالعزيز الدوسري، عبدالعزيز فلمبان، عبداللطيف الغصن، عبدالله الدويش، عبدالله الشريف، عبدالله الصبحي، عبدالله آل شاكر، عمار عتيق، عمر السعداوي، عمر يوسف، فيصل الطلحي، كوثر باقارش، محمد الباشا، منصور الغامدي، ميسه بندقجي، نادر العتيبي، نجد الرويلي، نجلاء الزهراني، نجود الحميد، نداء فطاني، نهى الدقس، نهيل عالم، نواف باشميل، نوران صعيدي، نوره العتيبي، هالة جمال، هالة رئيس، هوازن الرشود، وضحاء الرويس، وليد الخضيري، وليد الكناني.