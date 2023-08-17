بالأسماء.. تخريج أول دفعة من السعوديين المتخصصين في إدارة الفنادق

تخرج 49 شاباً وشابة سعوديين بعد حصولهم على درجة الماجستير التنفيذي من جامعة لاروش العالمية في إدارة الفنادق الدولية والمقدم من وزارة السياحة في السعودية.
ويشكل خريجو البرنامج العاملون في فنادق ماريوت بالمملكة العربية السعودية حوالي ربع العدد الإجمالي للطلاب، والذين أتموا بنجاح درجة الماجستير التنفيذي في إدارة الفنادق الدولية، بعدما استمر البرنامج تسعة أشهر، وتضمن عدداً من الوحدات الدراسية في مجال الإدارة والأعمال ومنها العمليات الفندقية والقيادة والإدارة المالية واستراتيجية الأعمال التجارية الدولية وتحقيق أعلى مستويات الجودة في الفنادق الفاخرة.
وتأسس معهد لاروش عام 1979 ويشتهر بتطوير أفضل المواهب في مجال السياحة والضيافة، وحاز على اعتماد QS فئة خمس نجوم واعتماد NECHE الذي يمنح لأفضل المؤسسات المرموقة، ومنها جامعتا ييل وهارفارد، علاوة على مكانته المتميزة في القطاع نظراً لمستواه التعليمي المتميز.
وبهذه المناسبة قال نائب الرئيس الإقليمي لمنطقة السعودية والبحرين ومصر لدى ماريوت الدولية أحمد حزين: "يسرنا تهنئة الخريجين التسعة والأربعين على إتمامهم متطلبات الماجستير التنفيذي في إدارة الفنادق الدولية من معهد لاروش المرموق، فتفانيهم وشغفهم بتقديم أفضل التجارب الفريدة للضيوف سيسهم في تعزيز معايير الضيافة وتحقيق مزيد من التميز في المملكة العربية السعودية".
وفيما يلي قائمة بأسماء الخريجين في السعودية، وهم: بلال السعداوي، حاتم السندي، حسام الغامدي، حسن الأسمري، حمزة الحجيلي، رزان البكر، رائد العتيبي، رشاد مرسي، رويدا بن كليب، ريان اليوسف، زهير عبدالفتاح، سعود اللويحق، سعيد بقشان، سماهر حمزة، عبدالحميد غازي، عبدالرحمن الرفاعي، عبدالعزيز الحربي، عبدالعزيز الدليمي، عبدالعزيز الدوسري، عبدالعزيز فلمبان، عبداللطيف الغصن، عبدالله الدويش، عبدالله الشريف، عبدالله الصبحي، عبدالله آل شاكر، عمار عتيق، عمر السعداوي، عمر يوسف، فيصل الطلحي، كوثر باقارش، محمد الباشا، منصور الغامدي، ميسه بندقجي، نادر العتيبي، نجد الرويلي، نجلاء الزهراني، نجود الحميد، نداء فطاني، نهى الدقس، نهيل عالم، نواف باشميل، نوران صعيدي، نوره العتيبي، هالة جمال، هالة رئيس، هوازن الرشود، وضحاء الرويس، وليد الخضيري، وليد الكناني.
وتدير ماريوت الدولية حالياً أكثر من 35 فندقًا في المملكة العربية السعودية تحت مظلة 11 من علاماتها التجارية المرموقة، ومنها الريتز- كارلتون، وذا لكشري كولكشن، وجي دبليو ماريوت، وشيراتون، وفنادق ماريوت، وألوفت. كما تخطط الشركة لافتتاح أكثر من 35 فندقًا جديدًا بالمملكة.