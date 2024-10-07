البحر الأحمر: نستهدف 19 مليون زيارة ترفيهية بحلول عام 2030

أصدرت وزارة الاستثمار تقرير "استثمر في السياحة الساحلية"، حيث وضعت الهيئة السعودية للبحر الأحمر عدة مستهدفات لتعزيز السياحة الساحلية وازدهارها في البحر الأحمر بحلول عام 2030.
وفقًا للتقرير، فإن السياحة الساحلية في البحر الأحمر تشكل 30% من إجمالي السياحة الترفيهية في المملكة، بالإضافة إلى مساهمتها بـ 40% من إجمالي الإنفاق الترفيهي، من خلال 19 مليون زيارة ترفيهية تشمل 12 مليون زائر محلي و7 مليون زائر وافد.
كما تستهدف الهيئة المساهمة بنحو 85 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي وخلق أكثر من 210 ألف فرصة عمل. يأتي ذلك ضمن جهود المملكة لتنويع اقتصادها وتقليل اعتمادها على النفط، من خلال تبني العديد من المشاريع والاستثمارات المتنوعة لتعزيز القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك السياحة التي تُعد ركيزة أساسية في تحقيق رؤية 2030.
وتتضمن أهداف استراتيجية السياحة الساحلية في المملكة تقديم تجربة فريدة وممتعة للسياح في البحر الأحمر، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار في قطاع السياحة الساحلية، بالإضافة إلى وضع معايير نموذجية للبنية التحتية في هذا القطاع، وابتكار وجهات سياحية ساحلية رائدة ومرموقة. كما تهدف الاستراتيجية إلى تحقيق سياحة مستدامة ومتجددة، بجانب حوكمة انسيابية وفعالة لمنظومة السياحة الساحلية.