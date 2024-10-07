البحر الأحمر: نستهدف 19 مليون زيارة ترفيهية بحلول عام 2030

كما تستهدف الهيئة المساهمة بنحو 85 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي وخلق أكثر من 210 ألف فرصة عمل. يأتي ذلك ضمن جهود المملكة لتنويع اقتصادها وتقليل اعتمادها على النفط، من خلال تبني العديد من المشاريع والاستثمارات المتنوعة لتعزيز القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك السياحة التي تُعد ركيزة أساسية في تحقيق رؤية 2030.