تجربة جديدة.. العلا تستضيف مهرجان الأطعمة المحلية ضمن فعاليات شتاء طنطورة

إلى هذا تبدأ فعاليات مذاق العلا من الساعة 4:00 بعد الظهر وحتى منتصف الليل، حيث يمكن التجول مجاناً، بينما يمكن الحصول على القسائم في موقع المهرجان لشراء المأكولات والمشروبات من أكشاك الطعام، والمشاركة في بعض الأنشطة الترفيهية.