تجربة جديدة.. العلا تستضيف مهرجان الأطعمة المحلية ضمن فعاليات شتاء طنطورة

يستضيف مهرجان شتاء طنطورة مجموعة من الفعاليات والأنشطة التي تسلط الضوء على فنون الطهي والمنتجات المحلية عالية الجودة، ليوفّر لعشاق الطعام من ضيوف العُلا تجربةً جديدة.
ومن أهم الفعاليات لهذا العام انطلاق مهرجان العلا للحمضيات في موسمه الثاني ضمن فعاليات مهرجان شتاء طنطورة في عطل نهاية الأسبوع أيام 6-7 و13-14 و20-21 يناير، موفراً مساحةً للمزارعين لاستعراض منتجات أراضيهم الخصبة التي تمتد في 4,700 مزرعة، وتضم مجموعةً متنوعة من الحمضيات مثل الكلمنتينا والمندرين والليمون والجريب فروت والرمان والبوملي والكمكوات وغيرها.
ويحتفل المهرجان خلال عطلة نهاية الأسبوع بالمنتجات المحلية الطازجة التي تنتجها بساتين الغلا الخضراء بأشجارها التي تفوق 200 ألف شجرة حمضيات، وذلك من خلال إقامة مجموعة من أكشاك التسوّق وتنظيم برامج الطبخ وجلسات التعليم والتذوق، إلى جانب عدد من المسابقات الشيقة والعروض الموسيقية الحية والأنشطة الترفيهية المخصصة للأطفال.
ويشارك في الفعالية الاحتفالية مجموعةٌ من أبرز الطهاة على مستوى العالم للتعريف بالجودة العالية للمنتجات المحلية في المنطقة وتنوعها.
ويستضيف الموسم الثاني من المهرجان الشيف الفرنسي وليم ليدويل، الحائز على نجمة ميشلان والمالك لثلاثة مطاعم في باريس من بينها زي كيتشن جاليري المميز، وذلك يومي 6 و7 يناير الماضيين حيث قدم مجموعة من الأطباق الغنية بالمنتجات المتنوعة المتوفرة في هذا الموسم.
وتستمر فعاليات المهرجان في عطلة الأسبوع التالية يومي 13 و14 يناير باستضافة شيف المعجنات اليابانية كيكو ناجاي، المشهورة على مستوى العالم من خلال أعمالها مع مجموعة من أبرز الطهاة، ومنهم الشيف بيير جانيير في مطعم سكيتش في لندن والشيف يانِك ألينو في فندق لو موريس والشيف ميشيل ترواجرو في فندق لانكاستر، وسوف تقوم كيكو بابتكار مجموعة من الأطباق احتفاءً بالمنتجات المحلية في العلا.
وتستمر تجارب الطعام في العلا بعد انتهاء مهرجان طنطورة وذلك من خلال فعاليات سوق العلا للمأكولات الطازجة من 27 يناير وتستمر حتى 18 مارس، ليقدم المزيد من المنتجات المحلية الطازجة والأنشطة المجتمعية المناسبة لجميع الأعمار.
ويمكن لجميع الزوار دخول السوق مجاناً للاستمتاع بما يُعرض من أكشاك المنتجات المحلية الطازجة في الهواء الطلق، واستكشاف المنتجات الزراعية المحلية من التمور والحمضيات وغيرها من الفواكه الموسمية، إلى جانب الخضراوات المختلفة مثل الطماطم والباذنجان والقرع والبصل والفلفل والخس وغيرها.
وتقدم الأكشاك مجموعة من أشهى الوصفات المحلية لتعريف الضيوف بالنكهات السعودية الغنية من خلال مجموعة من الأطباق المنزلية الشهيرة، مثل الكبسة والجريش وخبز الجرفة الطازج والسمبوسة والسلطات الطازجة باستخدام المنتجات المحلية.
كما يستعرض الحرفيون المحليون إبداعاتهم المميزة من خلال المواهب الحرفية اليدوية التي تعكس تنوع المواد الطبيعية في المنطقة، حيث تبرز القطع الفخارية والمنسوجات اليدوية الرائعة وتشكيلات الخرز الدقيقة والصابون المصنوع يدوياً والمربى اللذيذة.
ويشكل سوق العلا للمأكولات الطازجة مكاناً مثالياً يجمع أفراد العائلة وسط أجواء مرحة تضم الكثير من الأنشطة الممتعة والمسلية لجميع الأعمار، حيث يمكن للصغار التوجه إلى منطقة ألعاب الأطفال للمشاركة في أنشطة ترفيهية مختلفة مثل الرسم على الوجه ورواية القصص والألعاب اللوحية.
وتستمر فعاليات مذاق العلا، أول فعالية مخصصة للاحتفال بفنون الطهي والنكهات والفن، إلى 14 يناير ضمن مهرجان شتاء طنطورة، وتستعرض الفعالية مجموعةً من الأطباق والمكونات التقليدية التي تتميز بها المملكة والمنطقة من خلال دروس احترافية بإشراف نخبة من الطهاة المشهورين، إلى جانب أكشاك الطعام والأنشطة الترفيهية التي توفر للضيوف من مختلف الأعمار تجربة غامرة.
ويوضح المهرجان الاستخدامات المتنوعة للمنتجات الطازجة في المنطقة من خلال مجموعة متنوعة من أكشاك الطعام التي تقدم تشكيلةً من الأطباق وتجارب الطعام مثل الشاي المنعش والأطباق العضوية ولفائف الخضراوات اللذيذة.
إلى هذا تبدأ فعاليات مذاق العلا من الساعة 4:00 بعد الظهر وحتى منتصف الليل، حيث يمكن التجول مجاناً، بينما يمكن الحصول على القسائم في موقع المهرجان لشراء المأكولات والمشروبات من أكشاك الطعام، والمشاركة في بعض الأنشطة الترفيهية.