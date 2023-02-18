غداً.. انطلاق معرض جدة الدولي للسياحة والسفر في نسخته الـ11

ينطلق غداً الأحد معرض جدة الدولي للسياحة والسفر بنسخته الـ 11، برعاية محافظ جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي.
يُقام المعرض في قبة سوبر دوم خلال الفترة من 19 حتى 21 فبراير الحالي، بمشاركة أكثر من 200 جهة محلية ودولية من هيئات سياحية وشركات من القطاع الخاص وشركات الطيران والفنادق والمنتجعات، وعدد من الشركات المتخصصة في قطاع السياحة، إضافة إلى وجود شركات جديدة من عدة دول، مثل "المغرب، الأردن، البوسنة والهرسك، تشاد، موريشيوس، جورجيا"، وشركات أخرى من مدينة العلا.
ويستهدف معرض جدة الدولي للسياحة والسفر، الذي يعد من أكبر المعارض الرائدة في المجال السياحي محلياً ودولياً أكثر من 40 ألف زائر من السياح والمهتمين والمتخصصين بقطاع السياحة ومحبي السفر.
ويسعى أن يكون حلقة وصل بين الجهات المشاركة وسوق السفر بالمملكة، وإيجاد سبل تعاون عمل جديدة وفريدة من نوعها بتشجيع السياحة الداخلية والخارجية وإعادة التعريف بالسياحة في المملكة وربط أعمال السياحة الخارجية مع البلدان المشاركة بمشاريع الاستثمار السياحي الجديدة.
وأوضحت رئيسة اللجنة المنظمة للمعرض مايا حلفاوي؛ أن المعرض هذا العام سيقدّم رؤية جديدة لعالم السفر والسياحة دعماً لرؤية المملكة 2030 من حيث الإسهام في دعم السياحة السعودية.
ويميّز المعرض بنسخته الحالية كونه سيركز على فتح المجال لتنفيذ الشراكات والعقود بين الجهات المشاركة في المعرض من داخل المملكة وخارجها، من خلال إتاحة عمل لقاءات واجتماعات عن طريق حجز موعدٍ محدّدٍ بوقتٍ محدّدٍ من خلال موقع المعرض الإلكتروني، وخُصصت لذلك قاعات اجتماعات مجهّزة بالأدوات والأجهزة اللازمة.