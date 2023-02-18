غداً.. انطلاق معرض جدة الدولي للسياحة والسفر في نسخته الـ11

يُقام المعرض في قبة سوبر دوم خلال الفترة من 19 حتى 21 فبراير الحالي، بمشاركة أكثر من 200 جهة محلية ودولية من هيئات سياحية وشركات من القطاع الخاص وشركات الطيران والفنادق والمنتجعات، وعدد من الشركات المتخصصة في قطاع السياحة، إضافة إلى وجود شركات جديدة من عدة دول، مثل "المغرب، الأردن، البوسنة والهرسك، تشاد، موريشيوس، جورجيا"، وشركات أخرى من مدينة العلا.