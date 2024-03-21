رمضان في "المدينة الطاهرة".. خاف المسلمون من دخولها ثم كانت الفتح المبين في آسيا

بدأت أنظار المسلمين تتجه نحو بلاد السند، أو ما عرف بما وراء النهر في أقصى الشمال الشرقي من فارس، أو بلاد السند (باكستان)، واستمرت محاولات عديدة على مدار عقود في القرن الأول من الإسلام، وخاف بعض الخلفاء الراشدين من هذه البلدان البعيدة.