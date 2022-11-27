الرياض ترحب بالعالم.. 200 إعلامي لتغطية "قمة المجلس العالمي للسفر"

وتشهد القمة حضور عدد من كبار المسؤولين في قطاع السفر والسياحة حول العالم، من بينهم ريتا ماركيز وزيرة الدولة للسياحة في البرتغال، وسوزان كراوس وينكلر وزيرة الدولة للسياحة في النمسا، وليزا كومينز وزيرة السياحة والنقل الدولي في بربادوس، وإسحاق تشيستر كوبر نائب رئيس الوزراء وزير السياحة والاستثمارات والطيران في جزر البهاما.