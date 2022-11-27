الرياض ترحب بالعالم.. 200 إعلامي لتغطية "قمة المجلس العالمي للسفر"

بدأت الوفود المشارِكة في القمة العالمية للمجلس العالمي للسفر والسياحة الوصول إلى الرياض، وتقام القمة بالرياض خلال الفترة من 28 نوفمبر الجاري حتى 1 ديسمبر، وتهدف القمة إلى مناقشة مساهمة قطاع السفر والسياحة في تنمية الاقتصاد واستدامته، وفي استحداث فرص عمل جديدة تسهم في تنمية المجتمعات.
وتحت شعار "السفر من أجل مستقبل أفضل"، تلتقي وفود القمة في جلسات متعددة، يناقشون خلالها سبل التعاون الاستراتيجي في قطاع السفر، وتعزيز قدرته على مواجهة مختلف التحديات المستقبلية.
ويشكّل المركز الإعلامي المصاحب لفعاليات قمة السفر العالمي نقطة التقاء للإعلاميين من مختلف الدول، بحضور 200 إعلامي من جميع دول العالم لتغطية فعاليات وأنشطة القمة.
وتشهد القمة حضور عدد من كبار المسؤولين في قطاع السفر والسياحة حول العالم، من بينهم ريتا ماركيز وزيرة الدولة للسياحة في البرتغال، وسوزان كراوس وينكلر وزيرة الدولة للسياحة في النمسا، وليزا كومينز وزيرة السياحة والنقل الدولي في بربادوس، وإسحاق تشيستر كوبر نائب رئيس الوزراء وزير السياحة والاستثمارات والطيران في جزر البهاما.
وسيشارك في القمة رؤساء الشركات الفندقية الكبرى، من بينهم أنثوني كابوانو الرئيس التنفيذي لأكبر مجموعة فنادق في العالم من شركة ماريوت العالمية، وجاي ناسيتا الرئيس التنفيذي لشركة هيلتون كريستوفر، ومارك هوبلامازيان الرئيس التنفيذي لشركة فنادق حياة، وكيث بار الرئيس التنفيذي لمجموعة فنادق إنتركونتيننتال وسيباستيان بازين الرئيس التنفيذي لفنادق أكور، وفيديريكو جونزاليس الرئيس التنفيذي لمجموعة فنادق راديسون.
وينضم إليهم المستثمرون والمنظمات السياحية ووكلاء السفر من مختلف دول العالم، إضافة إلى مشغلي الوجهات السياحية والشركات التقنية في القطاع.
ويتضمّن الحدث المرتقب عدة جلسات رئيسة وحوارية متنوعة، يشارك فيها بان كي مون الأمين العام السابق للأمم المتحدة، وتيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية السابقة كمتحدثين رئيسين في القمة.