قبة الجناح السعودي تحتضن لقاءات وزارية رفيعة المستوى.. هنا التفاصيل

شهد الجناح السعودي على مدار يومين من معرض برلين السياحي الدولي 2024 العديد من اللقاءات والزيارات رفيعة المستوى وفي الطابق العلوي للجناح الذي يشرف على أعمال المشاركة وبه غرف الاجتماعات واللقاءات لوزير السياحة والمدير التنفيذي لهيئة السياحة السعودية ونائبة الوزير.
والتقى الوزير "الخطيب" بوزراء السياحة والثقافة لدول: تركيا وإسبانيا وألمانيا والبرازيل واليونان وغيرهم من المسؤولين الذين توافدوا على الجناح السعودي؛ لمناقشة أهمية تضافر الجهود الدولية لبناء مستقبل سياحي مزدهر ومستدام وتبادل الخبرات لتحقيق النمو الاقتصادي الفعال.
ويتضمّن الجناح السعودي أكثر من 55 شريكاً لمنظومة السياحة السعودية، يمثلون أهم العلامات البارزة في السياحة السعودية من وجهات ومنظمي رحلات وفنادق وشركات سفر وسياحة؛ وذلك من أجل إبراز مكانة المملكة على خارطة السياحة العالمية، والاحتفاء بالمنجزات والأرقام القياسية والنمو المتسارع للقطاع، ومد جسور التواصل مع الشركاء وإبرام الاتفاقيات والشراكات الاستراتيجية.
وتقدم "روح السعودية" تحارب مثيرة لوجهات مثل جدة والعلا والبحر الأحمر والتي تعكس العمق التراثي والتنوع الطبيعي والثقافي.