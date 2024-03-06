قبة الجناح السعودي تحتضن لقاءات وزارية رفيعة المستوى.. هنا التفاصيل

ويتضمّن الجناح السعودي أكثر من 55 شريكاً لمنظومة السياحة السعودية، يمثلون أهم العلامات البارزة في السياحة السعودية من وجهات ومنظمي رحلات وفنادق وشركات سفر وسياحة؛ وذلك من أجل إبراز مكانة المملكة على خارطة السياحة العالمية، والاحتفاء بالمنجزات والأرقام القياسية والنمو المتسارع للقطاع، ومد جسور التواصل مع الشركاء وإبرام الاتفاقيات والشراكات الاستراتيجية.