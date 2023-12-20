بشعار "اكتشف بُعد الأحساء".. صندوق التنمية السياحي يختتم ثالث جولاته التعريفية

واستهدفت الجولة والمعرض التعريفي إبراز محافظة الأحساء كإحدى أهم الوجهات السياحية في المملكة، واستكشاف التنوع الكبير الذي تحتضنه تجاربها السياحية والفرص الاستثمارية بها، وتعزيز حزمة من المزايا التي تُشّكل قيمة مضافة للمشاريع السياحية في ظل ما تتمتع به المحافظة من ميزات تنافسية تتجسّد في مُقوماتها الطبيعية، حيث العيون والآبار وواحات النخيل التي تضم 3 ملايين نخلة تنتج نحو 120 ألف طن من التمور سنوياً، والمتنزهات والبحيرات، والواجهة البحرية التي تعانق الخليج العربي بشواطئ تمتد على طول 150 كم، وثقافتها وإرثها التاريخي العريق الذي يعود إلى 5000 سنة قبل الميلاد، الذي تقف معالم آثارها التاريخية شاهداً عليه، إضافة إلى قيمتها الاقتصادية حيث تحتضن أكبر حقول النفط في العالم، ليشكل ذلك كله محفزاً قوياً في دخولها قائمة التراث الإنساني العالمي في "اليونسكو" عام 2018، واختيارها عام 2019م عاصمة للسياحة العربية بعد استيفائها شروط المنظمة العربية للسياحة، وقبل ذلك اختيارها عضواً في شبكة اليونسكو للمدن الإبداعية عام 2015م.