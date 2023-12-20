بشعار "اكتشف بُعد الأحساء".. صندوق التنمية السياحي يختتم ثالث جولاته التعريفية

اختتم صندوق التنمية السياحي، جولته التعريفية الثالثة والمعرض المصاحب الذي نظّمه في محافظة الأحساء يومَي 18 و19 ديسمبر الجاري، تحت شعار "اكتشف بُعد الأحساء" برعاية الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، وبحضور عدد من رواد الأعمال والمستثمرين في المجال السياحي، إلى جانب صنّاع القرار من الجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص بالمملكة.
واستهدفت الجولة والمعرض التعريفي إبراز محافظة الأحساء كإحدى أهم الوجهات السياحية في المملكة، واستكشاف التنوع الكبير الذي تحتضنه تجاربها السياحية والفرص الاستثمارية بها، وتعزيز حزمة من المزايا التي تُشّكل قيمة مضافة للمشاريع السياحية في ظل ما تتمتع به المحافظة من ميزات تنافسية تتجسّد في مُقوماتها الطبيعية، حيث العيون والآبار وواحات النخيل التي تضم 3 ملايين نخلة تنتج نحو 120 ألف طن من التمور سنوياً، والمتنزهات والبحيرات، والواجهة البحرية التي تعانق الخليج العربي بشواطئ تمتد على طول 150 كم، وثقافتها وإرثها التاريخي العريق الذي يعود إلى 5000 سنة قبل الميلاد، الذي تقف معالم آثارها التاريخية شاهداً عليه، إضافة إلى قيمتها الاقتصادية حيث تحتضن أكبر حقول النفط في العالم، ليشكل ذلك كله محفزاً قوياً في دخولها قائمة التراث الإنساني العالمي في "اليونسكو" عام 2018، واختيارها عام 2019م عاصمة للسياحة العربية بعد استيفائها شروط المنظمة العربية للسياحة، وقبل ذلك اختيارها عضواً في شبكة اليونسكو للمدن الإبداعية عام 2015م.
وشهدت فعاليات النسخة الثالثة من الجولة والمعرض التعريفي تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاع السياحي في المحافظة واكتشاف مختلف مجالاتها، حيث شهد المعرض عديداً من الجلسات الحوارية، تضمنت جلسة عن قصص نجاح عدد من المستثمرين في القطاع السياحي، وجلسة حوارية عن "استثمر في الأحساء" بين غرفة الأحساء، وهيئة تطوير الأحساء، تلاها جلسة عن "برامج الدعم المقدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة" أدارها صندوق التنمية السياحي مع هيئة تطوير الأحساء، وبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبرنامج كفالة.
وشملت الفعاليات ورش عمل قام صندوق التنمية السياحي من خلالها بالتعريف ببرامج دعمه وحلوله التمويلية مع تقديم استشاراته للراغبين والمهتمين إسهاماً منه في تشجيع الاستثمار بالقطاع السياحي ومجالاته المتعددة، وإبراز الفرص الاستثمارية وجهوده في تمكينها بالتعاون مع منظومة السياحة والجهات ذات العلاقة لتوفير المناخ المناسب والبيئة الاستثمارية المحفزة لدعم الحركة السياحية في الأحساء.
وحضر المعرض التعريفي أكثر من 1000 زائر مهتم في القطاع السياحي للتعرف على المنتجات والحلول التمويلية المباشرة وغير المباشرة ذات العلاقة بالاستثمار السياحي، كما
شارك في فعاليات الجولة ممثلون من وزارة السياحة، وإمارة محافظة الأحساء، والهيئة السعودية للسياحة، وغرفة الأحساء، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، وهيئة التراث، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، وبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وشركة الجدوى للاستشارات، وشركة الجبر للتمويل، وشركة الرائدة للتمويل، وشركة تمويل الأولى، والبنك العربي الوطني، وبنك الرياض، وبرنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "كفالة"، ومنصة مبات، وشركة دان، وشركة المرابحة المرنة للتمويل.
وأعقبت المعرض التعريفي جولة مع الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص لزيارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في القطاع السياحي سعياً لدعم رواد الأعمال في المحافظة.
يذكر أن صندوق التنمية السياحي يعمل على تنظيم جولات تعريفية لعدد من الوجهات السياحية الجاذبة في المملكة بهدف تفعيل مفهوم الاستثمار بالسياحة فيها وإبراز معالم وفرص الاستثمار عبر مجالاته المتعددة لما تمتلكه من مقومات سياحية، الأمر الذي يحفز المستثمرين على خوض تجاربهم الاستثمارية وينعكس إيجابياً على تنمية القطاع السياحي ويحقق التنمية المستدامة وفق الإستراتيجية الوطنية للسياحة.
ونفذ الصندوق جولتين سابقتين في كل من الطائف وعسير، أسهمتا في إبراز التنوع الكبير الذي تحتضنه تجاربهما والفرص الاستثمارية الواعدة فيهما، مما انعكس بشكل إيجابي على إثراء المشاريع الطموحة فيهما.