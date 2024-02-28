"هيلتون العالمية" توظف 5 آلاف شاب سعودي محترف في قطاع الفندقة

تشهد المملكة العربية السعودية طفرة كبيرة في إنشاء الفنادق والغرف الفندقية في جميع ربوع السعودية، كما تشهد ارتفاعًا كبيرًا في عدد الفنادق، خاصة ذات خمس نجوم، إضافة إلى استقطاب العديد من العلامات الفندقية الفاخرة، التي أعلنت افتتاح مكاتب إقليمية في السعودية في الفترة الأخيرة.