"هيلتون العالمية" توظف 5 آلاف شاب سعودي محترف في قطاع الفندقة

تشهد المملكة العربية السعودية طفرة كبيرة في إنشاء الفنادق والغرف الفندقية في جميع ربوع السعودية، كما تشهد ارتفاعًا كبيرًا في عدد الفنادق، خاصة ذات خمس نجوم، إضافة إلى استقطاب العديد من العلامات الفندقية الفاخرة، التي أعلنت افتتاح مكاتب إقليمية في السعودية في الفترة الأخيرة.
وكان "كريس ناسيتا"، الرئيس المدير التنفيذي لمجموعة هيلتون، قد عبَّر عن سعادته بالتطور الذي تشهده السعودية في البنية التحتية لقطاع السياحة، مؤكدًا أن المجموعة تعمل على التوسع في العديد من الوجهات السياحية في السعودية.
وأشار إلى أن ثلثَي محفظة مشاريع المجموعة في السعودية قيد الإنشاء حاليًا، وتعمل على مضاعفتها أربع مرات في جميع أنحاء السعودية.
وأوضح أن المشاريع المرتقبة للمجموعة ستوفر نحو 10 آلاف فرصة عمل، ومن المقرر أن تُشغّل أكثر من 5 آلاف مواطن سعودي محترف في الفندقة.
وأكد أن المجموعة ستواصل جهودها الرامية لتهيئة بيئة عمل، تركز على تحقيق الأهداف، وذلك من خلال عقد شراكات مع المؤسسات الأكاديمية لتقديم البرامج التدريبية؛ لتمكين المواطنين السعوديين في جميع أنحاء السعودية في سعيهم لشغل وظائف دائمة في قطاع الضيافة.
وتستهدف السعودية زيادة عدد الغرف الفندقية إلى أكثر من 500 ألف غرفة بحلول عام 2030؛ لتحقيق مستهدفات الرؤية الهادفة للوصول إلى 150 مليون زائر بحلول عام 2030، وزيادة إسهام السياحة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 10%.