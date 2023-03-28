"السياحة" تدشن مبادرة "التعليم السياحي" وتستهدف طلاب المدارس والجامعات

أعلنت وزارة السياحة عن تدشين مبادرة التعليم السياحي، والتي تتضمن برامج تعليمية متخصصة تستهدف طلاب المدارس والجامعات.
وبحضور نائب وزير السياحة وقعت اتفاقية التعاون بين وزارة السياحة ومركز التقويم والتدريب.
وكشفت الوزارة عبر حسابها على تويتر أن المبادرة تسعى إلى الشراكة مع كبرى المؤسسات التعليمية الوطنية والعالمية لفتح فرص دراسية لطلبة الجامعات، للالتحاق بتخصصات يطلبها سوق العمل ورفع وعي الطلبة وتوجيه رحلتهم المستقبلية نحو مسارات التعليم السياحي.
وأضافت أن أهداف المبادرة تتمحور حول رفع جودة التعليم في مجال السياحة والضيافة ودعم المواهب السعودية وتطوير مهاراتهم وتمكين الطلاب وتأهيلهم للعمل في القطاع السياحي.
وبينت المسارات التعليمية التي خصصتها المبادرة لطلاب المدارس ومنها مهارات السياحة والضيافة، والإرشاد السياحي، كما حددت البرامج التعليمية الجامعية، ومنها الدبلوم في السفر والسياحة والدبلوم في إدارة المنتجعات الجبلية.