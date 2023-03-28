"السياحة" تدشن مبادرة "التعليم السياحي" وتستهدف طلاب المدارس والجامعات

وبينت المسارات التعليمية التي خصصتها المبادرة لطلاب المدارس ومنها مهارات السياحة والضيافة، والإرشاد السياحي، كما حددت البرامج التعليمية الجامعية، ومنها الدبلوم في السفر والسياحة والدبلوم في إدارة المنتجعات الجبلية.