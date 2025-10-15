هذه قصة الطائر الملطّخ بالدماء في مسابقة أفضل صور 2025.. مشاهد تروي جمال الطبيعة وقسوتها

ضمّت الصور الفائزة بمسابقة "مصور الطيور للعام 2025" مشاهد آسرة تجمع بين الجمال والدهشة، كان أبرزها صورة لطائرٍ أبيض ضخم مكسوّ بريشٍ ملطّخٍ بالدماء في جزر "فوكلاند"، وأخرى لطائر غاق يلتهم سربًا من الأسماك الصغيرة، وثالثة لطائرٍ وحيد يجثم فوق ألواحٍ شمسية قرب طريق سريع في هولندا.
تحتفي المسابقة، التي تُقام هذا العام في نسختها العاشرة، بجمال عالم الطيور وتنوّعه المدهش، وتعمل على دعم جهود الحفاظ عليها، ورفع الوعي بالتهديدات البيئية التي تواجهها. وقد استقطبت أكثر من 25 ألف مشاركة من مختلف أنحاء العالم، تنافست جميعها على الجائزة الكبرى البالغة 4 آلاف دولار أمريكي.
وفاز المصوّر الكندي ليرون غيرتسمان بالجائزة الكبرى عن صورته المذهلة لطائر "فرقاط" أمام مشهد الكسوف الكلي للشمس في المكسيك، وهي لقطة استثنائية تطلبت عامًا كاملًا من التخطيط. وقال غيرتسمان في تصريح صحفي: "كان الكسوف الكلي يستمر لأربع دقائق ونصف فقط، ومع انكشاف الشمس من خلف القمر في لحظة تُعرف بـ(خاتم الماس)، التقطت الصورة التي حلمت بها طيلة عام كامل".
وتنوّعت الصور الفائزة بين مشاهد للطبيعة الخلابة ومواقف درامية مؤثرة، مثل نسر ذهبي يتغذى على جثة غزال في وادي أوستا بإيطاليا، وطائرٍ مصابٍ تم إنقاذه بعد أن صدمته سيارة في الهند.
وقال مدير المسابقة ويل نيكولز إن هذه الأعمال "تجسّد عبقرية المصوّرين في الجمع بين التقنية والفن والإحساس الإنساني"، مضيفًا: "في زمنٍ تتزايد فيه الصور المصنوعة بالذكاء الاصطناعي، من المبهج أن نحتفل بصورةٍ حقيقيةٍ تُلهم العالم وتذكّرنا بقيمة الطبيعة".