هذه قصة الطائر الملطّخ بالدماء في مسابقة أفضل صور 2025.. مشاهد تروي جمال الطبيعة وقسوتها

تحتفي المسابقة، التي تُقام هذا العام في نسختها العاشرة، بجمال عالم الطيور وتنوّعه المدهش، وتعمل على دعم جهود الحفاظ عليها، ورفع الوعي بالتهديدات البيئية التي تواجهها. وقد استقطبت أكثر من 25 ألف مشاركة من مختلف أنحاء العالم، تنافست جميعها على الجائزة الكبرى البالغة 4 آلاف دولار أمريكي.