الرحلات الجوية تودع نداء قائد الطائرة "إغلاق الهواتف" إلى الأبد في هذا التاريخ.. والبداية هنا

تعود ركاب الطائرات منذ اختراع الهواتف الجوالة إلى سماع النداء الذي تبثه مرارًا وتكرارًا مضيفات الطائرة بإغلاق الهواتف قبل الإقلاع وأثناء الرحلة، وكانت مفوضية الاتحاد الأوروبي قد خصصت منذ 14 عامًا نطاقات تردد معينة للطائرات وسمحت لبعض الخدمات الإلكترونية بتوفير الوصول إلى الإنترنت أثناء الرحلات الجوية، وكانت الخدمة بطيئة وقيمتها مبالغًا فيها.
ولكن أعلنت المفوضية منذ أيام تغيير تلك القواعد، ولن يحتاج ركاب شركات الطيران في دول الاتحاد الأوروبي إلى وضع هواتفهم في وضع الطائرة أثناء الرحلة.
ومع التقنيات الجديدة حيث سيتمكن ركاب شركات الطيران في الاتحاد الأوروبي قريبًا من استخدام هواتفهم بشكل كامل في رحلاتهم على متن الطائرة.
بعد إعلان المفوضية الأوروبية إتاحة نطاقات تردد 5G للطائرات بداية من 30 يونيو 2023، مما يمكن الأشخاص استخدام جميع ميزات هواتفهم أثناء الرحلة، مما يتيح إجراء المكالمات وتطبيقات البيانات الثقيلة التي تبث الصور والفيديو
ووفقًا للمفوضية الأوروبية سيتمكن النظام الجديد من الاستفادة من سرعات التنزيل الأسرع التي توفرها شبكة الجيل الخامس، ويمكن أن تزيد عن 100 ميجابت في الثانية.