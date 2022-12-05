الرحلات الجوية تودع نداء قائد الطائرة "إغلاق الهواتف" إلى الأبد في هذا التاريخ.. والبداية هنا

تعود ركاب الطائرات منذ اختراع الهواتف الجوالة إلى سماع النداء الذي تبثه مرارًا وتكرارًا مضيفات الطائرة بإغلاق الهواتف قبل الإقلاع وأثناء الرحلة، وكانت مفوضية الاتحاد الأوروبي قد خصصت منذ 14 عامًا نطاقات تردد معينة للطائرات وسمحت لبعض الخدمات الإلكترونية بتوفير الوصول إلى الإنترنت أثناء الرحلات الجوية، وكانت الخدمة بطيئة وقيمتها مبالغًا فيها.