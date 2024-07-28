9 ملايين سائح إلى دبي في 6 أشهر.. والسعوديون في الصدارة

جاء ذلك بعد الإنجاز القياسي الكبير الذي تحقق في عام 2023 باستقبال دبي 17.15 مليون زائر دولي؛ ما يعكس تضافر الجهود والتعاون المثمر والنموذجي بين القطاعَيْن العام والخاص، والشركاء المحليين والدوليين؛ وقاد ذلك إلى استمرار تصدُّر الإمارة المشهد السياحي العالمي تعزيزًا لمكانتها كوجهة سياحية عالمية رائدة، وتحقيقًا لأهدافها الطموحة لتصبح المدينة الأكثر استقطابًا للزوار الدوليين في العالم.