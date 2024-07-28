9 ملايين سائح إلى دبي في 6 أشهر.. والسعوديون في الصدارة
كشفت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي عن استقبال إمارة دبي 9.31 مليون زائر دولي خلال الفترة بين شهرَيْ يناير ويونيو من عام 2024، بما يشكل زيادة بنسبة 9% مقارنة مع 8.55 مليون زائر خلال النصف الأول من عام 2023م.
جاء ذلك بعد الإنجاز القياسي الكبير الذي تحقق في عام 2023 باستقبال دبي 17.15 مليون زائر دولي؛ ما يعكس تضافر الجهود والتعاون المثمر والنموذجي بين القطاعَيْن العام والخاص، والشركاء المحليين والدوليين؛ وقاد ذلك إلى استمرار تصدُّر الإمارة المشهد السياحي العالمي تعزيزًا لمكانتها كوجهة سياحية عالمية رائدة، وتحقيقًا لأهدافها الطموحة لتصبح المدينة الأكثر استقطابًا للزوار الدوليين في العالم.
وخلال الفترة بين شهرَيْ يناير ويونيو 2024 شكلت نسبة الزوار من دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 26 ٪ من إجمالي عدد الزوار؛ إذ بلغ عدد الزوار 1.27 مليون زائر بنسبة 14%، و1.09 مليون زائر بنسبة 12 %، بصدارة من السعوديين والعمانيين.
وبلغ عدد الزوار من منطقة أوروبا الغربية 1.89 مليون زائر، أي ما يعادل 20 ٪ من إجمالي عدد الزوار، فيما وصل عدد الزوار من منطقة جنوب آسيا إلى 1.62 مليون زائر بنسبة 17 %، و1.37 مليون زائر بنسبة 15 % من رابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية.
وشهدت نسبة أعداد الزوار القادمين من منطقتَي شمال شرق وجنوب شرق آسيا ارتفاعًا من 8 ٪ مع بداية العام الجاري إلى 10% مع نهاية النصف الأول؛ ليصل عدد الزوار إلى 896.000 زائر نتيجة لانتعاش حركة السفر من الصين.
كما شهدت المناطق الأخرى ارتفاعًا في أعداد الزوار إلى دبي، بما فيها الأمريكتان، بعدد زوار بلغ 617 ألف زائر بنسبة 7 %، بينما بلغ عدد الزوار من إفريقيا 404 آلاف زائر بنسبة 4 %، وأستراليا 154 ألف زائر بنسبة 2%.
وحظيت الأسواق القريبة من دول مجلس التعاون الخليجي، والشرق الأوسط، وشمال إفريقيا، بنسبة مجتمعة بلغت 26 % من إجمالي الزوار في النصف الأول.