المدير العام لـ"إياتا": زيادة 10% في رحلات الشرق الأوسط.. والذروة في الصيف

أكد ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، أن الأسواق العالمية تشهد طلبًا قويًّا على السفر، كما تكشف جميع المؤشرات عن استمرار الطلب؛ ليصل إلى ذروة موسم السفر صيفًا في النصف الشمالي من الكرة الأرضية. مضيفًا بأن ناقلات الشرق الأوسط سجلت ارتفاعًا بنسبة 10.8% على أساس سنوي في الطلب على السفر، وارتفعت السعة بنسبة 13.9% على أساس سنوي، فيما تراجع عامل الحمولة إلى 77.5%.