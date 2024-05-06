المدير العام لـ"إياتا": زيادة 10% في رحلات الشرق الأوسط.. والذروة في الصيف

أكد ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، أن الأسواق العالمية تشهد طلبًا قويًّا على السفر، كما تكشف جميع المؤشرات عن استمرار الطلب؛ ليصل إلى ذروة موسم السفر صيفًا في النصف الشمالي من الكرة الأرضية. مضيفًا بأن ناقلات الشرق الأوسط سجلت ارتفاعًا بنسبة 10.8% على أساس سنوي في الطلب على السفر، وارتفعت السعة بنسبة 13.9% على أساس سنوي، فيما تراجع عامل الحمولة إلى 77.5%.
وبيَّن أن إيرادات الركاب تقاس لكل كيلومتر سجَّل ارتفاعًا بنسبة 13.8%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما أن السعة الإجمالية التي تقاس بالمقاعد المتاحة لكل كيلومتر ارتفعت بنسبة 12.3% على أساس سنوي. كما استقر عامل الحمولة لشهر مارس/ آذار عند 82.0% مسجلاً زيادة بواقع 1.0 نقطة مئوية مقارنة بشهر مارس/ آذار لعام 2023.
وأشار إلى أن شركات الطيران تعاني تحمُّل تكاليف حالات تأجيل أو إلغاء الرحلات الناتجة من سوء التخطيط في مراحل أخرى من سلسلة القيمة، وذلك على الرغم من استعدادها الكامل لتقديم الخدمة والمساعدة اللازمة للعملاء في حال حدوث إشكالات تشغيلية.