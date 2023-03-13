السياحة السعودية تحتفي بالنجاحات والشراكات الدولية في معرض ITB BERLIN 2023

وكانت السياحة السعودية منذ انطلاقتها المتجددة في العام 2019، قد حققت العديد من المنجزات والأرقام القياسية، وهي الأسرع نموًّا في العالم؛ حيث تفوقت على كافة دول مجموعة العشرين، بمعدلات نمو وصلت إلى 121% مقارنة بفترة ما قبل الجائحة العالمية، كما سجلت السعودية 93.5 مليون زيارة في العام 2022، كما تعد المملكة هي المستثمر الأكبر عالميًّا في قطاع السياحة؛ حيث خصصت السعودية 550 مليار دولار لوجهات جديدة، تستقبل زوارها بحلول العام 2030؛ علمًا بأن القطاع السياحي بالمملكة يستهدف الوصول إلى 100 مليون زيارة سنويًّا بحلول العام 2030.