"الخطيب" يؤكد أهمية توطين وتوظيف الكوادر الوطنية في منظومة القطاع السياحي

من جهة أخرى، لفت محمود عبد الهادي وكيل وزارة السياحة لتمكين الوجهات السياحية، في الجلسة الحوارية، إلى أن تعاون القطاعين الخاص والحكومي أدى إلى تسريع المشروعات النوعية في القطاع السياحي بشكل وثيق، بالإضافة إلى تطوير البيئة الاستثمارية واستدامتها.