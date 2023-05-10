سياحة
"الخطيب" يؤكد أهمية توطين وتوظيف الكوادر الوطنية في منظومة القطاع السياحي
أكد ضرورة التزام المنشآت بالتراخيص الصادرة لها مع الارتقاء بجودة الخدمات
شدد وزير السياحة أحمد الخطيب خلال اللقاء الافتراضي السابع الذي عقده مع المهتمين والعاملين في القطاع السياحي، على ضرورة التزام المنشآت بالتراخيص اللازمة الصادرة عن الوزارة لتلك الجهات العاملة في هذا القطاع المهم والحيوي.
وأوضح عبر نشر أهداف اللقاء الافتراضي عبر منصة "تويتر"، على أن الوزارة تهدف إلى توطين وتوظيف الكوادر الوطنية في منظومة القطاع السياحي للارتقاء بجودة الخدمات التي تقدمها الوزارة.
من جهة أخرى، لفت محمود عبد الهادي وكيل وزارة السياحة لتمكين الوجهات السياحية، في الجلسة الحوارية، إلى أن تعاون القطاعين الخاص والحكومي أدى إلى تسريع المشروعات النوعية في القطاع السياحي بشكل وثيق، بالإضافة إلى تطوير البيئة الاستثمارية واستدامتها.